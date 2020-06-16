Побережье Коста-Бланки теперь доступно для отдыха

Испанский город Бенидорм открыл пляжи для 26 тысяч гостей. Это происходит с запасом по времени - до открытия внутреннего туризма в Испании, запланированного на 22 июля, и международного туризма - 1 июля



Очередной этап снятия ограничений стартовал сегодня в Москве. Открываются летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, музеи, зоопарки, снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.



А на греко-болгарской границе случился казус с туристами из Сербии, перепутавшими правила въезда. Афины открыли границу страны с 15 июня, но только для граждан или резидентов стран Евросоюза, в состав которых Сербия не входит. Однако в виде исключения греческое правительство пустило в страну сербских туристов.



