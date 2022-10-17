"Поблажек быть не должно". Законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов внесли в Госдуму

Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов Думы. Об этом сообщил лидер справороссов Сергей Миронов, пишет ТАСС.

"Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно", - написал он в своем Telegram-канале.

Также политик сообщил, что документом предлагается ввести норму, согласно которой в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил РФ.

При этом, по словам Миронова, предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку. "В законопроекте говорится, что она должна предоставляться гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. Временно не годным к военной службе по состоянию здоровья предлагается предоставить отсрочку на срок до одного года. Отсрочку также должны получать граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву", - отметил он.



