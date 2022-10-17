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"Поблажек быть не должно". Законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов внесли в Госдуму
Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов Думы. Об этом сообщил лидер справороссов Сергей Миронов, пишет ТАСС.
"Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной думы. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно", - написал он в своем Telegram-канале.
Также политик сообщил, что документом предлагается ввести норму, согласно которой в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил РФ.
При этом, по словам Миронова, предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на отсрочку. "В законопроекте говорится, что она должна предоставляться гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. Временно не годным к военной службе по состоянию здоровья предлагается предоставить отсрочку на срок до одного года. Отсрочку также должны получать граждане, проходящие альтернативную военную службу, родственники погибших военных, проходивших службу по призыву", - отметил он.
Фото: ТАСС
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