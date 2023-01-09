Почем честь королевской семьи - свежие пикантные подробности от принца Гарри

Свежие пикантные подробности из жизни западных элит. Политическим скандалом обернулась публикация мемуаров британского принца Гарри, который признался в употреблении наркотиков, убийстве 25-ти талибов и других деталях о службе в Афганистане. Кроме того, есть и откровения о личной жизни всей монаршей семьи.

Авторский комментарий Марии Петрашко на тему.

Что общего у семьи Ким Кардашьян, участников "Дома-2" и британской монаршей семьи Винздоров. Сейчас уже много чего. Ведь интимные подробности их жизней выставлены на показ и всеобщее обсуждение. Беглый принц Гарри поддался деструктивному влиянию голливудской актрисы Меган Маркл настолько, что не просто сбежал из дворца за океан, но и продал с потрохами всю семью. Хайпа на эксклюзивном интервью для Опри Уинфри и рассказах для Марвел оказалось мало, да деньги-то платят хорошие. И вот уже, по слухам, за 40 миллионов долларов Гарри выставляет грязное белье, ой, мемуары о жизни в королевской семье. Ну, например.

В книге Гарри упоминает ссору на генеральной репетиции перед свадьбой, которая совершенно взбесила Кейт, сообщил источник Daily Mail. Затем Меган сказала, что у герцогини, должно быть, "детский мозг" от гормонов. Это вызвало огромный скандал.





"Меган сказали, что она недостаточно близка со своей невесткой для таких комментариев, в королевской семье в принципе так не общаются. На этот выговор обиделась уже Меган".

Т.е. когда в 2020-м варшавские телеграмные рабы оскорбляли властей моей страны, это типа норма, никого в западном сообществе кураторов варшавских маргиналов не смущало. А когда подтрунивают над какой-то герцогиней, ужас и скандал на весь дворец!? Ох, понимаю негодование Меган и Гарри.

"Ходили слухи, что их мать, принцесса Диана, запретила братьям делать обрезание, поскольку оно считалось ненужным с медицинской точки зрения. Принц Гарри развеял слухи, заявив, что все истории были неточными, и подтвердил, что его "обрезали". Он также рассказал, что его пенис был поврежден во время изнурительного благотворительного похода через Северный полюс в 2011 году".

"Принц Гарри откровенно рассказал о потере девственности с пожилой женщиной в поле за оживленным пабом. Герцог Сассекский раскрыл интимные подробности своего первого полового акта в возрасте 17 лет в своей долгожданной автобиографии".

И после этого британцы умудряются читать нам мораль? Жаль дедушка Фрейд не дожил до этих мемуаров, сколько бы новых диагнозов обнаружилось у беглого принца. Тут уж британцы вообще не выдержали этого "британского стыда", новый вид позора. Угадайте самый популярный британский хештег в Twitter? - #заткнисьГарри.





Первая женщина в истории, превратившая принца в лягушку. #заткнисьГарри.

"Иногда его ложь обидна, иногда его ложь глупа, а иногда его ложь смешна! #заткнисьГарри".

"Военный" человек... написал книгу... чтобы ныть, что он остался в ужасе, когда его старший брат накричал на него и сломал его ожерелье", - написал кто-то. Это становится все более и более жалким". #заткнисьГарри.

"Интересно, сожалеют ли те организации, которые наградили Гарри этими фальшивыми гуманитарными наградами, об этом решении, узнав, что он открыто говорит о количестве своих убийств и называет этих мертвых людей "шахматными фигурами"? #заткнисьГарри.

Британцев можно понять. Ведь Гарри позорит институт британской монархии - это же духовные скрепы англичан, которые и так утеряны. А консервативная часть жителей пока не нашла точку опоры после смерти Елизаветы 2. И теперь в придачу еще и весь мир смеется над британской королевской семьей из-за беглого принца. Американцы в популярных ток-шоу снимают пародии.

Пародия на драку принцев

Он пишет: "Он поставил воду, назвал меня другим именем, потом подошел ко мне. Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвал ожерелье и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там некоторое время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался".

Пусти американцев в огород - они развалят и британскую монархию. Американская актриса Меган Маркл так повлияла на экс-принца Гарри, что тот по уровню хайпа переплюнул даже Бритни Спирс.

"Утверждения Гарри касаются не только королевской драки, но и вполне реальной опасности наследственной власти".

"Гарри рисует образ вспыльчивого будущего короля, способного потерять контроль, что очень сильно расходится с публичным профилем Уильяма".

"Это будет обвинение, от которого Уильяму будет трудно избавиться: он всегда будет принцем, напавшим на своего брата".

Конечно, кризис монархии возник неслучайно и задолго до этих пародий. По подсчетам Brand Finance, британская монархия обходится ее подданным примерно по 4,5 фунта стерлингов в год на человека. Не на всю эту большую недружную семью, а на одного человека. Что там с воплями всяких прозападных ресурсов, мол, "на что же тратят налоги?" Или Варшаве есть дело только до белорусских налогов, а до британских - нет дела. Что ж это за равнодушие такое. А в Беларуси, где 41 % налогов уходит на социальные нужды, что и не снилось британцам, оппозиционные ресурсы не стеснялись громко жаловаться. Или что же наши беглые до британского острова не добежали? Кстати, ко всей англосаксов печали еще и выяснилось, что кормили-то британцы наркомана и убийцу.

"Конечно, в то время я принимал кокаин. Это было не очень весело, это не заставило меня чувствовать себя особенно счастливым, как, казалось, случалось с другими, но это заставило меня почувствовать себя другим, и это было моей главной целью. Чувствовать. Отличаться. Я был 17-летним подростком, готовым попробовать почти все, что изменит заранее установленный порядок".





Принц Гарри заявил, что убил 25 боевиков "Талибана" в Афганистане

"Мое число - 25. Это число не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает", - написал он в автобиографии.

Сын короля Британии убийца и наркоман? Вы вообще представляете уровень истерики и информационного шума, если бы сын кого-то из лидеров стран СНГ признался бы в употреблении наркотиков и уж тем более в убийстве? И где же всеобще осуждение мировой общественности!? Куда смотрят правозащитники? ООН? Журналисты? Это что за тишина? Монархия убийственная процветай - все нормально? А где же вопли: не забудем, не простим! Одни только талибы потребовали международного расследования убийств Гарри. Впрочем и сам Гарри, и королевская семья, похоже, вообще не парятся по поводу массовых убийств других народов.

Гарри написал о выборе наряда на знаменитую вечеринку 2005-го, рассказав, что выбирал между двумя костюмами: пилота или нациста.

"Я колебался между нацистом и пилотом. Позвонил брату и Кейт.

- Определенно нацист", - сказали они.