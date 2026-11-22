Краткий пересказ от ИИ

Западная элита продолжает сеять хаос, предрекая войну и даже цифровой крах. Но если открыть прошлогодние предсказания инсайдера Economist, выясняется, что ни одной реальной катастрофы они не увидели. Почему аналитика глобалистов скатилась к простому шарлатанству – в "Таблице Менделевой".

Ноябрьский глянец пахнет дорогой типографской краской и безысходностью. Лондонские оракулы снова спустили с холма выпуск журнала Economist с прогнозом на следующий год. Чему быть? Чего не миновать?

Британский Economist опубликовал традиционный прогноз на 2027 год с обложкой-ребусом в мрачных красно-черных тонах. Здесь застыла Спасская башня, зловещий всадник апокалипсиса и угловатый, словно высеченный из гробового камня Cybertruck. Конспирологи по привычке ищут в ребусах след тайного мирового правительства и клана Ротшильдов, хотя весной семейство тихо сбыло свои акции канадскому миллиардеру.

Общий диагноз звучит сухо: "нервный год". Мир входит в зону жесткой турбулентности, где политический раскол, пороховой дым, финансовые судороги и климатический гнев сливаются в одну глухую воронку.

В Вашингтоне промежуточные выборы позади. Демократы берут под контроль обе палаты конгресса, мир уже примеряет сценарии Америки без Трампа. Но запертый на Капитолии хозяин Белого дома в шкуру "хромой утки" не лезет. Эксперты издания ждут броска "разъяренной птицы". Впереди шквал экстренных указов, судебные бойни, ожесточенная схватка преемников и рискованные военные авантюры.

Хаким Джеффрис, член Палаты представителей, кандидат на пост спикера Палаты представителей (США):

"Америка - великая страна. Мы не идеальны. Но отцы-основатели нашей демократии дали каждому поколению возможность усердно трудиться".

А дальше выжженный и тлеющий Ближний Восток. Эхо большой войны с Ираном, которое не утихает, а лишь глубже въедается в ткань планеты. Никакого мира здесь не будет. Перебитые артерии региона перекрывают глобальную логистику, душат рынок нефти и ставят крест на продовольствии. Мир ждет жесточайший дефицит удобрений.

Старый Свет готовится к параду электоральных судорог: Франция, Германия, Италия, Польша. Главный ночной кошмар брюссельских технократов - Елисейский дворец, ускользающий в руки Марин Ле Пен. В редакции это прямо называют политическим землетрясением, которое добьет франко-германский мотор евроинтеграции и обвалит финансовые рынки, и без того напуганные дырявым французским бюджетом.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам экономики и торговли:

"Общий прогноз характеризуется высокой степенью неопределенности. Многое зависит от того, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, как он повлияет на мировые энергетические рынки".

На этом фоне технологические корпорации судорожно ищут спасения в небесах. Starship выходит на поток, китайские многоразовые челноки режут стратосферу, обещая удешевить бегство с планеты, частные космические станции и орбитальные дата-центры призваны укрыть алгоритмы от земного безумия.

Свен Билен, профессор инженерного дела, проектирования, электротехники и аэрокосмической инженерии в Университете штата Пенсильвания (США):

"Мы все больше зависим от космической инфраструктуры. Сюда входит все: от спутников, прогнозирующих погоду, до систем связи и интернета. Ими пользуются даже в авиации".

Потому что на Земле искусственный интеллект захлебывается в долгах. На смену эйфории приходит глухое общественное отторжение. Компании набрали астрономические кредиты через мутные схемы, пузырь готов лопнуть. С июня производители ИИ-инфраструктуры уже похоронили 4,2 трлн долларов рыночной капитализации.

А прямо под этим технологическим психозом под № 14 на обложке притаился хрустальный шар гадалок и магов. Финал аналитической мысли: редакция признает, что будущее абсолютно неопределенно.

Стало страшно? А теперь приземляемся. Возьмем выпуск прошлогодний и посмотрим, как пророки предсказывали текущий 2026 год. Поводы для гордости у редакции, конечно, нашлись. 250 лет со дня основания США действительно наступили. Чемпионат мира по футболу тоже состоялся по расписанию ФИФА. В остальном привычная, ленивая инерция: Китай медленно растет, оземпик дешевеет и расползается по аптекам, конфликты тлеют, ракеты летают. А вот тектонический разлом аналитики с берегов Темзы проспали. Прямой удар США и Израиля по Ирану интеллектуалы не спрогнозировали, как и крах автомобильной индустрии Германии. Не подсказал оракул и похищение Мадуро, и разгром республиканцев.

Паника на глянцевых страницах - лишь способ продать тираж тем, кто боится собственной тени. А 2026 год еще даже не захлопнул свою дверь. К тому же таблоиды всерьез готовят публику к встрече с пришельцами. Как думаете, реальность читает британскую прессу?