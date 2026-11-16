Десятки стран все громче требуют от Лондона компенсации за кровавые преступления - сотни лет рабства. Ведь пока одни богатели и строили величие на смерти и унижениях, у миллионов других цинично отбирали будущее.

Британская империя была одним из мировых лидеров бесчеловечного бизнеса. Охота на живой товар стала неотъемлемой частью и политики, и экономики безжалостной метрополии.

Тема выплат за порабощение поднималась неоднократно, и ровно столько же раз прилежно заминалась официальным Лондоном. Очередной всплеск произошел 3 года назад.

Еще на пару месяцев раньше судья Международного суда ООН Патрик Робинсон потребовал от Британии выплатить 24 трлн долларов странам Карибского бассейна за работорговлю.

quote Они не могут продолжать игнорировать это величайшее злодеяние… Соединенное Королевство не сможет сопротивляться этому движению за выплату репараций: этого требует история, и этого требует закон. Патрик Робинсон

Сумма в 24 трлн взялась не с потолка. Подсчет вели ученые Университета Вест-Индии в Ямайке. По их мнению, трансатлантическая работорговля стала трагедий в 14 странах Африки и Карибских островов.

Стоит отметить, что сумма, которую требуют в качестве компенсации, как минимум в семь раз превышает годовой ВВП Великобритании - сегодня он примерно 3,5 трлн долларов. Сторонники репараций считают, что наследие рабства проявляется до сих пор - в экономической отсталости и современном расизме. По их мнению, отказ платить компенсации нарушает обязательства по Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Глава британского правительства выступил против выплаты репараций за работорговлю бывшим колониям, так как речь идет о "преступлении другой эпохи". Словом, денег нет, но вы держитесь.

Шаблонно вторит премьеру и министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс. Мол, наша хата с краю. Он также сказал, что выплаты за работорговлю необоснованны, а жители Британии не должны нести ответственность за действия своих предков.

Но особо цинично выглядит тот факт, что когда-то корона уже возмещала ущерб, вот только не пострадавшим от разрушений, насилия и сломанной жизни, а своим же - рабовладельцам - за отмену рабства.

В 1833 году Великобритания отменила рабство в своих колониях и приняла решение, которое в учебниках упоминается вскользь: государство компенсирует убытки рабовладельцам за потерю "имущества". 20 млн фунтов - сумма, которая составляла 40 % годового дохода казначейства и около 5 % ВВП страны. Для сравнения, это как если бы сегодняшняя Британия разом выплатила несколько триллионов фунтов.

А рабам не заплатили ничего. Более того, их обязали ещё 6 лет работать на прежних хозяев, якобы в порядке ученичества.

Вот это и есть главный аргумент пострадавших от рабства, который ломает всю конструкцию Лондона - мол, это было давно. Кредит, взятый для выплат рабовладельцам, гасился почти два века - до 2015 года. То есть человек, который сегодня платит налоги в Британии, ещё 10 лет назад вносил свою лепту в компенсацию семьям рабовладельцев. Это не метафора и не риторика. Это бухгалтерия британского казначейства.

А теперь сложите две вещи. Компенсации получили торговцы людьми. Их потомки - среди них есть известные британские семьи, политики, институты - эти деньги сохранили и приумножили. Потомки порабощённых не получили ни компенсации, ни наследства, ни земли.

Впрочем, официальный Лондон умело играет на настроениях общества. О том, какие зверства в свое время творила корона, современные британцы, по сути, не в курсе. Опрос 2025 года, проведенный по заказу The Repair Campaign, показал, что 85 % респондентов в Великобритании не знали, что она принудительно переселила более 3 млн африканцев в государства Карибского бассейна.

И что теперь именно требуют от короны. Потому как многие уверены, речь идёт о просто финансах в карман. На самом деле это конкретный документ.

План был обновлён и перезапущен в преддверии саммита. И это не разговор о сумме. Это 10 требований, и деньги там лишь одно из них. А еще официальные извинения. Программы здравоохранения, потому что состояние медицины на Карибах до сих пор определяется наследием этого периода. Образование, потому что грамотность была запрещена рабам законом, и разрыв в доступе к знанию сохранился на поколения. Психологическая реабилитация. Возврат культурного наследия, вывезенного в британские музеи. Отмена долгов, которые Лондон повесил на бывших рабов.

И отдельный пункт, который бьёт больнее всего - помощь африканским странам, откуда вывозили людей. Потому что разрыв между Европой и Африкой, как вы уже поняли, это не природное явление, а результат двух веков систематического насилия.

И это ключевой сдвиг. Резолюция ООН, принятая в марте, меняет правовую рамку. Если рабство признано не "исторической практикой", а преступлением против человечности, то на него распространяется другой режим: преступления против человечности не имеют срока давности. А значит, аргумент "прошло 200 лет" перестаёт работать юридически. Примечательно, что ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, от голосования на Генассамблее ООН воздержались.

Только представьте, более 70 стран обвиняют Лондон в геноциде и преступлении против человечности. А короне все нипочем. Варварского прошлого словно и не было. Вместо этого англичане и сегодня учат других демократии и каким-то своим стандартам, хотя у самих руки по локоть в крови. Более того, бедную Африку и сегодня стремятся загнать в колониальную зависимость, только в ином виде. Хотя странно было бы ожидать, что с таким прошлым нынешние британские ястребы станут добрее.

Почему британских колонизаторов называют самыми жестокими? Невольники как товар, миллионы истерзанных судеб. Как метрополия строила величие на костях, смотрите в "Понятной политике".