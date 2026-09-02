Почему Европа напичкана камерами видеонаблюдения, но преступность только растет

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Парадокс, который взрывает мозг любому здравомыслящему человеку. Интернет буквально завален видео, на которых люди врываются в магазины и выносят товары. Продавцы и охрана стоят в сторонке и даже не пытаются вмешаться. И когда толпа грабителей уйдет, с преступниками, скорее всего, ничего не будет.

Казалось бы, вот же доказательство, состав преступления, все записано на видео. Но, например, в Калифорнии кража на сумму до 950 долларов - это не преступление в привычном смысле. В 2014 году там приняли печально знаменитый закон Proposition 47. И кража может считаться просто проступком. Воры играют по этим правилам - грабят группами, но каждый несет товары примерно до 950 долларов.

С 2014 года число магазинных краж в Калифорнии выросло более чем на треть, а количество арестов за них упало более чем на половину. Логика железобетонная: закон разрешает воровать на определенную сумму, в каждом штате по-разному. И добропорядочные граждане, и бизнесмены могут разве что снимать все это на телефон и выкладывать в соцсети в надежде, что общественное возмущение когда-нибудь заставит политиков одуматься.

Самое дикое - все это великолепно фиксируется и официально. В США система видеонаблюдения развита не хуже, чем где бы то ни было. Камеры на каждом углу. Но какой от них эффект, если для преступника это ничего не значит. И США не единственные на Западе, где общественная безопасность - болевая точка современности.

"На самом деле эти камеры больше существуют для того, чтобы следить за населением Западной Европы, скажем так, в контексте политической лояльности. Вот их больше это интересует. Даже этот момент был раскрыт в серии фильмов про агента Борна, которого постоянно пыталась поймать американская разведка, отслеживая его на камерах, а он каждый раз уходил. Там показана сама система камер и зачем она нужна. На Западе вся эта система видеокамер и видеослежения создана для того, чтобы отлавливать людей несогласных", - отметил российский военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Январь 2023 года, морозное утро в Минске. На улице Притыцкого в ломбард зашел молодой человек и набросился на женщину-продавца с ножом. Он тыкал в нее лезвием и сбил, забирая деньги. Уже через пару часов 22-летнего налетчика в наручниках везли в отделение милиции. Быстро выйти на преступника позволяет разветвленная система видеокамер. И она дает возможность отследить и найти не только опасного грабителя, но, если надо, и похитителя цветка с городской клумбы. Это называется поддержание порядка и законности.

"Только по линии органов внутренних дел за 2025 год система мониторинга способствовала выявлению и раскрытию более 4 тыс. преступлений, что почти в два раза превышает аналогичный период за 2024 год. С задействованием возможностей системы мониторинга задержано почти 6,5 тыс. лиц, находящихся в розыске, более 1 тыс. без вести пропавших, выявлено свыше 44 тыс. административных нарушений. В ближайшей перспективе будет обеспечена фиксация нарушений правил маневрирования и предоставления преимущества пешеходам. А в будущем движение по полосе общественного транспорта, правила обгона, движение с непристегнутым ремнем безопасности и ряда иных нарушений", - заявил замначальника управления оперативно-информационной работы КМ МВД Беларуси Сергей Столярчук.

Брюссель - политическое сердце Европейского Союза. Здесь заседают еврокомиссары, принимают законы, говорят о правах человека и демократии. А по ночам тут стреляют, причем так часто, что местные жители уже перестали удивляться. В среднем две перестрелки в неделю. Например, вечером 24 августа 2026 года на площади в муниципалитете Сен-Жиль неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. Пули полетели в сторону пиццерии, посетители упали на пол, прятались под столами. На площади 18 пулевых отверстий от крупнокалиберных пуль. В одном из районов обстреляли полицейский участок.

"В данный момент безопасность в Евросоюзе - это проблема номер один. По общественному мнению, эта проблема стоит даже выше, чем экономическая или социальная проблема. Это то, что беспокоит граждан больше всего. И на данный момент чувство отсутствия безопасности присутствует в принципе в каждом доме и особенно это заметно в больших европейских городах. Мы прекрасно знаем недавние события в Брюсселе. В Брюсселе произошло 6 перестрелок за 4 дня, есть жертвы. Конечно, рекорд 2025 года, где в Брюсселе была 101 перестрелка за год еще не побит. На данный момент было уже около 60 перестрелок", - рассказал политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого Валерий Двойников (Бельгия).

Ни через день, ни через неделю никого не поймали. И вроде бы камеры есть, и полиция работает. Но 101 перестрелка в год для города с миллионным населением - это тревожный сигнал. Что стоит за этим бедламом? Брюссель - ключевой узел для распределения наркотиков по всей Европе. Кокаин идет через порт Антверпена и дальше, в столицу. За рынок сражаются организованные сети - марокканские, албанские, североафриканские группировки.

Минск, 21 августа 2026 года. На проспекте Независимости в ювелирный магазин зашел мужчина в медицинской маске, подошел к дальним витринам, где находятся самые дорогие драгоценности с бриллиантами, достал предмет, похожий на пистолет, и забрал украшения на сумму более 400 тыс. белорусских рублей. Все произошло меньше, чем за минуту. Продавцы успели нажать тревожную кнопку, но налетчик скрылся. Как только поступил сигнал в ГУВД Минска, запустились механизмы его поиска. На одной из камер вдалеке мелькнула фигура с сумкой, забегающая в подъезд. Преступник готовился месяц, выбирал дом без камер, переоделся, но не помогло. 34-летний минчанин ранее не был судим, задержание прошло в рейсовом автобусе. От сигнала тревожной кнопки в ювелирке до наручников ушло менее суток.

"Внедрение умных камер видеонаблюдения помогает предупреждать и раскрывать преступления. За оперативной обстановкой в городе круглосуточно следят сотрудники Центра мониторинга общественной безопасности ГУВД. Возможности камер также используются для выявления нарушений по линии ГАИ. В нашем арсенале есть система распознания лиц и номерных знаков. Она помогает оперативно устанавливать подозреваемых, которые покинули место происшествия, или людей, которые могли быть свидетелями преступления. Современные технологии являются важным инструментом профилактики преступности", - подчеркнул замначальника ГУВД Мингорисполкома Максим Гамола.

Лондон - город с самой плотной сетью видеокамер в Европе. Здесь более 900 тыс. камер наблюдения. Казалось бы, преступления на улицах обречены на скорое наказание от правоохранителей. Но в 2025 году раскрываемость краж в Лондоне составила в среднем жалкие 14 %.

Детектив Петер Блэксли из Скотланд-Ярда говорит прямо: "воровство фактически декриминализировано. Я могу бросить свою работу и стать грабителем. Шанс, что поймают, мизерный". Почему? Вот, например, цифра. В 2025 году 400 дел закрыли с формулировкой "не в общественных интересах". Да и число полицейских снижается. Для понимания, по всему Лондону на круглосуточную работу осталось всего два полицейских участка. Это на город с населением почти в 9 млн человек. Добро пожаловать в столицу демократии, где камеры - это просто железяка на столбе. В год крадут примерно 71 тыс. мобильников. При этом из каждых 179 краж раскрывается одна. Из 76 угнанных велосипедов находится один.

Минского похитителя велосипедов нашли по камерам. Хотя тут иногда бывает потеряно драгоценное время. Пропажу могут обнаружить не сразу. Мужчина оказался не просто серийным похитителем, угнавшим не менее девяти велосипедов в трех районах столицы. Украденное он дарил своим детям или продавал задешево кому-нибудь. Он искренне считал, что его не найдут. Вот вам и вся философия. В Лондоне 900 тыс. камер, а раскрываемость краж 14 %. В Беларуси 60 тыс. глаз системы, которая никогда не спит.

Таинственное происшествие на станции метро "Каменная горка" система видеонаблюдения раскрыла за минуты. Кадры показали, как молодой парень несколько раз силой бьет мужчину, а потом сбрасывает его с лестницы, тот теряет сознание. Правоохранители отследили маршрут бегства от одной камеры к другой в режиме реального времени. На вокзале, когда злоумышленник покупал билет, к нему уже бежал патруль.

"Сегодня минская милиция способна в кратчайшие сроки выявлять и пресекать правонарушения в общественных местах. С учетом криминогенности определены маршруты патрулирования, в том числе задействованы автопатрули. Ежегодно к республиканской системе мониторинга общественной безопасности подключается все больше камер наблюдения, в том числе установленных на домах и в подъездах. Повторюсь, уровень преступности уверенно снижается. Принятые меры позволяют обеспечить безопасность граждан в городе в любое время суток. В первую очередь благодаря сочетанию современных технологий и профилактической работы: выступления в трудовых коллективах, социальные рекламы, посещение граждан на дому, круглосуточное патрулирование. Эта работа будет продолжена", - отметил Максим Гамола.

В Китае камер больше, чем жителей во многих европейских столицах. По разным оценкам их установлено от 200 до 700 млн. Например, в городе Гуйяне раньше было по 100 грабежей в день. После установки камер они снизились в 200 раз. Западные журналисты провели эксперимент, как быстро их задержат за нарушение - понадобилось 7 минут.

За этими цифрами стоят масштабные госпрограммы "Небесная сеть" и "Острый глаз". Технологии доказывают, после установки системы видеомониторинга, кражи и угоны авто упали на 76 %, а общая преступность почти на 40 %. В провинции Хунань за полгода благодаря "Небесной сети" вернули похищенных ценностей на 225 млрд юаней. Это вам не ценности на 88 млн евро из Лувра, которые украли и они бесследно исчезли.

В Лондоне почти 1 млн видеокамер, а раскрываемость краж 14 %. Может, потому что воры знают, что их не тронут? 60 тыс. уличных точек мониторинга в Беларуси доказывают, что технология работает только тогда, когда за ней стоит система, дисциплина и желание работать. Камер в 15 раз меньше, чем в Лондоне. Но грабителя ювелирного магазина находят за сутки. Серийного велосипедного вора вычисляют по записям. А парня, сбросившего человека с лестницы метро, задерживают за считанные минуты, до того, как он сядет в автобус до соседней страны.

Пока в Европе опасаются выходить на улицу после заката, в Беларуси гуляют в любое время суток, потому что знают, за ними смотрят и защищают. Речь даже не про число видеокамер, а про порядок и ответственность государства. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".