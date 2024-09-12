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Почему Илон Маск призвал туристов не посещать Великобританию
Американский миллиардер Илон Маск призвал всех туристов не посещать Великобританию. Железным аргументом стал тот факт, что в Соединенном Королевстве освобождают из тюрем осужденных педофилов, чтобы посадить туда людей за посты в соцсетях.
Напомним, западные СМИ сообщили о том, что Маска убрали из списка приглашенных участников британского правительственного инвестфорума за его посты о беспорядках в стране.
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