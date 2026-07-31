Есть вещи, которые замечаешь только тогда, когда их отнимают. Когда с детства ешь натуральную, дешевую и по-настоящему вкусную еду, воспринимаешь это как данность. Первое, о чем говорят эмигранты в США: еда невкусная, не пахнет, выглядит так, будто ее напечатали на 3D-принтере, как будто кто-то решил накормить человека пластилином.

Знаете, почему в Штатах армия людей с излишним весом? Не от обжорства. А потому что они с детства жуют химический суррогат.

Жительница Нью-Гэмпшира провела простой тест: взяла ломтик Wonder Bread, подержала под краном, сжала - и ломтик остался целым. "Америка травит нас всех, и никто даже глазом не моргнет", - написала она. Американский хлеб ведет себя под струей воды не как хлебобулочное изделие, а как губка для мытья посуды.

Чудо объясняется легко. В тесто добавляют витальную пшеничную клейковину, изоляты белков и стабилизаторы, чтобы хлеб дольше не портился. А по вкусу он, как резиновый коврик. Американский хлеб, конечно, "натуральный". Натуральный пластик!

Теперь о школьной еде. Это зрелище не для слабонервных. Отведите бабушек от экрана. Школьная еда в США - это арт-объект в стиле "антиутопия". Пластиковый кетчуп? Пластиковое желе? Бобы и пицца, похожие на пластилин? Да, это все там есть! Ложка не просто стоит в каше, из еды можно лепить скульптуры. Если перевернуть тарелку с этой "едой", она не упадет. Потому что у нее есть собственная гравитация. Вернее, клейкие свойства. Ею можно еще и приклеить что-нибудь.

Более 60 % рациона типичного американского ребенка - это ультрапереработанная пища. Кетчуп в американских школах официально считается овощем! Согласно бюрократической логике, томатная паста с сахаром и уксусом - это полноценная порция овощей. Кто там ругал советские столовые? Посмотрите на американские. Это не еда, это аттракцион "угадай, чем тебя отравили на этот раз".

Юлия Абухович, аналитик:

"Хлеб, как губка. Это не потому, что он плохого качества, он нормального качества для системы, которая делает не для того, чтобы было вкусно, а для того, чтобы получить определенные калории, для того, чтобы насытить организм и обеспечить этим максимум желающих. Люди с более серьезным достатком такое просто не будут приобретать. Они будут покупать продукты со 100 % качеством, без каких-то добавок. Это момент расслоения граждан, деления их на бедных и богатых. Это здесь очень хорошо прослеживается".

А еще ж Ильф и Петров в своей "Одноэтажной Америке" в 1936 году удивлялись американской еде. Это было почти 100 лет назад. И меня, знающего вкус настоящей еды, мучает вопрос: почему так происходит? А ответ банальный: свойство капитализма. Это не баг, это фича. Капитализм не производит еду, он производит товар, который можно продать с максимальной маржой и минимальными издержками. Если при этом человек толстеет, болеет и потом покупает лекарства - его проблемы. А вообще ж - двойная прибыль. На лекарствах можно разбогатеть.

ГМО тоже родился не из любви к человечеству. Не чтобы накормить голодных. А чтобы заработать. И это не только американская проблема.

Немецкие ученые из Байройтского университета разработали рецепт баварской белой колбасы с мучными червями. До 20 % свинины в ней заменили порошком из личинок. В соцсетях, конечно, завопили про "извращение". А корпорации потирают руки: белок дешевый, экологичный, и можно рассказывать про спасение планеты.

И на этом фоне Беларусь - страна, которая под санкциями, которую все ругают, которая "не такая, как Запад". И именно там производят натуральную, качественную еду, которую иностранные туристы вывозят сумками. Настоящая еда за копейки.

Вот она, глобальная ирония. Страна, которую называют "мировым гегемоном", кормит свой народ химическим непотребством. А страна, которую эти же гегемоны душат санкциями, производит натуральную еду, которую сметают с прилавков по всему миру. Там, где прибыль важнее вкуса, хлеб становится мочалкой, колбаса - личинкой, а школьный обед - аттракционом ужасов. Там, где еще помнят, что еда должна кормить, а не просто заполнять желудок, продукты остаются продуктами. Можно, конечно, продолжать кормить человечество промышленным комбикормом и рассказывать сказки про прогресс, только потом не удивляйтесь, когда ваши потомки будут есть червей.

И когда в следующий раз кто-то скажет вам, что "Запад - это рай", вспомните хлеб, который не размокает в воде.