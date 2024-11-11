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Почему Минск в 2016 году стал полюсом стабильности, расскажут в проекте "Время выбрало нас"
8 января вспомним еще одну страницу прошлого Беларуси в проекте "Время выбрало нас". В 2016 году за официальным Минском закрепляется имидж полюса стабильности.
Беларусь покоряет внеземное телекоммуникационное пространство и запускает в космос свой первый спутник связи, а также начинает чеканку государственных монет. Новую серию проекта смотрите 8 января после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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