Почему мир стоит на пороге нового кризиса и какое решение предлагает Беларусь

Мир находится в точке перелома: конкуренция крупных держав на пределе, доверие на нуле, международное право убито усилиями Запада. На этом фоне малые и средние страны рискуют стать "расходным материалом".

Политолог из Узбекистана Бахтиер Эргашев высоко оценивает Евразийскую хартию многообразия и многополярности, предложенную Минском, и призывает к общему голосу малых и средних государств. Однако он скептически оценивает искренность европейских лидеров в желании договориться с Россией и сомневается в миротворческой роли Трампа. О причинах кризиса, хартии и риске эскалации разобрались в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Усиление конкуренции между глобальными центрами силы может превратить остальной мир в расходный материал. "Нам нужно научиться доносить свои интересы так, чтобы крупные страны нас слышали. Белорусский лидер сказал, что Беларусь - не Китай и не США, и пробить Хартию многополярности будет трудно. Но если будет общий голос малых и средних стран, это станет успехом", - отметил политолог.

Мир находится в точке бифуркации, где сошлись несколько процессов: нарастающий дефицит ресурсов, демографический взрыв на глобальном Юге, который становится серьезным игроком, и неработающие старые институты. "Международное право убито усилиями тех же западных стран, оно малоэффективно. В этих условиях появляются кризисы", - пояснил Бахтиер Эргашев.

Главный посыл Хартии, предложенной Минском, заключается в том, чтобы страны начали слышать друг друга и формировали механизмы для решения, какой должна быть архитектура евразийской безопасности. "Если мы сформируем многослойную конструкцию, архитектуру безопасности, это позитивно повлияет на формирование глобальной архитектуры. Это нужно обсуждать", - отметил эксперт.

Политолог низко оценивает способность и искренность в желании европейских лидеров договориться с Россией. "Премьер Словакии искренне хочет завершения конфликта и восстановления отношений России и Европы. Но я слабо верю, что президент Финляндии или Норвегии искренне хотят этого. Здесь много лицемерия", - подчеркнул он.

Бахтиер Эргашев не согласен с тем, что Трамп выступает в роли миротворца. "С одной стороны, он говорит, что нужно установить давайте мир в Украине. С другой, угрожает ядерными ударами, грозится уничтожить одну из древнейших цивилизаций. Трамп-миротворец - сомнительная вещь. Он, наверное, не бросил идею получения Нобелевской премии, но я плохо верю, что человек, развязывающий войны и вероломно нападающий на страны, способен искренне стремиться к миру", - резюмировал эксперт.