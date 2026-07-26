Почему на европейских улицах царит разбой, а полиция проигрывает в борьбе со злом

Разбой на европейских улицах и пугающая статистика: где уголовники держат в страхе целые города и становятся угрозой нацбезопасности. Как целый континент оказался под прицелом преступников.

Чем вызван взрыв произвола и почему полиция проигрывает в борьбе со злом? Об этом смотрите в программе "Понятная политика" 27 июля на "Беларусь 1" и "Первом информационном". А также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.