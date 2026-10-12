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Францию охватили протесты школьников. Подростки требуют качественного образования, порядка в классах и вложений в инфраструктуру. Власть отвечает дубинками, слезоточивым газом и разгонами. Эксперты называют это системным кризисом, который накапливался годами.

Макрон, по словам директора Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко, не слышит своих граждан, потому что готов принимать "абсолютно непопулярные решения" и уже не собирается переизбираться. Денег на реформы нет - средства уходят на поддержку Украины и военный сектор. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Школьники накапливали недовольство долгое время. Во французских классах обучается не 35, как пишут СМИ, а до 45 детей. "Школьники протестуют против социальных ограничений, запрета мобильных телефонов, продления учебного дня, который раньше длился с 9 до 16 часов, а теперь с 8 до 18 часов. В школах низкое качество инфраструктуры: летом жарко, зимой холодно, высокий рост заболеваний. Все это выливается в протестные настроения, к которым присоединяются и учителя", - пояснил Никита Беленченко.

Макрон находится у власти второй срок и уже анонсировал, что не будет выдвигаться. Он готов принимать непопулярные решения, такие как пенсионная реформа. "Власть пытается выйти на диалог, но не предлагает конкретных решений. Главное - в бюджете нет средств на реформирование. Их не ожидается, в том числе из-за стремления залатать дыры и продолжить поддержку Украины", - подчеркнул эксперт.

Эксперт отмечает рост интересов крупных военных компаний во Франции и Германии, которые разрабатывают вооружение и испытывают его в Украине. Они не хотят отказываться от ресурсов. На этом фоне автомобилестроение и сельское хозяйство несут убытки, фермеры выходят на протесты. "Франция не готова отказаться от поддержки Украины и военного сектора. Во-первых, это имидж. Во-вторых, возможность власти сохранить посты до выборов", - пояснил Никита Беленченко.

Протесты идут и в Испании. Схожесть - в жестких методах полиции, которые отрабатывались при миграционном кризисе в Сеуте. Однако проблема в Испании - жилищный кризис, и перспектив его решения нет. "В Испании на протесты выходят молодые люди, которые не могут позволить себе жилье и создать семью. Во Франции - школьники, требующие образования. Но методы подавления схожи", - резюмировал эксперт.

Таким образом, Франция столкнулась с системным кризисом образования и социальным взрывом. Школьники требуют элементарных условий для учебы, а власть отвечает силой, не имея ни средств, ни желания решать проблемы. Деньги уходят на войну и военный сектор, пока собственные дети протестуют против переполненных классов и невыносимых условий.