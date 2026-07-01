Почему Швейцария сказала "нет" ограничению населения, объяснил политэксперт Антон Синковец

В Швейцарии провалился антиэмигрантский референдум. У государства сейчас не оказалось возможности ограничить численность населения больше 10 млн человек, как планировала правопопулистская Швейцарская народная партия.

Почему не получилось продавить референдум, обсудил политический эксперт Антон Синковец в "Актуальном интервью".

"Провалился - все-таки это громко сказано для результатов 55 % на 45 %. Свои сторонники все-таки имеются. Швейцарская народная партия вынесла этот вопрос на референдум, который в Швейцарской конфедерации бывает нескольких видов - конституционные референдумы, когда решение обязательно, и в порядке инициативы граждан", - объяснил гость интервью.

45 % человек сказали свое решительное "да" изменениям. Это большая цифра, если брать во внимание количество населения Швейцарской конфедерации, пришедшее на выборы. Более того, чтобы эта инициатива стала законом, нужно больше 50 % голосов кантонов "за".

"Половина страны оказалась "за", другая - против. По результатам в швейцарских сельских районах в отдельно взятых кантонах до 90 % человек проголосовали именно за внесение изменений. Городское население проголосовало против, и, по сути, провалило этот референдум", - отметил политический эксперт. Опасения, по его словам, сводятся к "связыванию" себе рук, потому что далее необходимо будет принимать какие-либо следующие шаги, которые могут ограничить свободу передвижения между Швейцарией и Европейским союзом, что вызовет ответные зеркальные меры со стороны ЕС, чего швейцарцам очень не хотелось.

Кроме того, в Швейцарии сильная экономика, и стране нужна подпитка в виде миграционной силы, позволяющей замещать специальности, не пользующиеся сегодня спросом у коренного населения. "Если этот поток остановить, можно случайно остановить и швейцарскую экономику", - резюмировал Антон Синковец.

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