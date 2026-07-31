Почему США и Иран не готовы идти на компромисс, объяснил эксперт Семибратов

Иран занимает в конфликте выигрышную позицию и потому не готов идти на уступки Вашингтону. Соединенные Штаты в свою очередь не желают признавать неудачу в противостоянии, что заводит урегулирование в тупик.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Получается парадоксальная ситуация. Америка не может прийти к какому-либо соглашению, потому что, объективно говоря, в рамках текущей кампании завоевание есть у Ирана, в первую очередь они касаются контроля над Ормузским проливом. Ослабление, скажем так, своего влияния Америка не может допустить, и в то же время признание своего фактического поражения. Поэтому военная кампания будет продолжаться. Американцам стратегически все-таки не нужно увязывать внешнюю политику США с электоральными циклами. Они стратегически будут пытаться давить на Иран и добиваться от него уже в среднесрочной перспективе более-менее адекватных для себя соглашений, если все-таки какая-то сделка состоится. Причем нужно понимать, что, возможно, даже оставшиеся два года, которые Дональд Трамп, если ничего не случится, проведет на посту президента США. Подобное положение будет сохраняться. Сухой вывод: формулу "ни войны, ни мира" мы видим в ярком, что называется, действии. Америка на соглашение не пойдет, потому что для этого нет объективных оснований. Иран тоже на соглашение не пойдет, потому что их требования, в принципе, вполне законны, я бы даже сказал, завоеванные. Никто выполнять их не собирается".