Почему в Польше разгорелось острое противостояние вокруг Конституционного трибунала

Эксперты отмечают, что противостояние разворачивается между правительством Туска и президентом Навроцким в Польше, а страдают от этого обычные граждане.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Окружение Туска попыталось с помощью рейдерского захвата завладеть на некоторое время Конституционным трибуналом. Конституционный трибунал Польши - это высший судебный орган, который выносит окончательный вердикт по поводу законности или незаконности тех или иных решений или постановлений на самом высшем уровне. В целом те события, которые там происходят - это обычная попытка захватить Конституционный трибунал для того, чтобы затем, хотя бы на час установить над ним контроль, а за этот час, в режиме конвейера какие-нибудь постановления, направленные против действующего президента выпустить".