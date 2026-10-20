Почему властям Франции не удается справиться с протестами - мнение эксперта

Почему властям Франции не удается справиться с протестами?

Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности (Израиль):

"Я уверен, что в контрразведке Франции знают, кто зачинщики, знают, где они находятся, знают, как они передвигаются, чем они координируются, какие они методы коммуникаций используют, это тоже очень важно. Это все можно пресечь, выключить, обрубить сеть, арестовать их".

По его словам, Макрон абсолютно слабый, некомпетентный, безвольный и несильный лидер, который привел свое государство к катастрофе. "Тут возникает вопрос: он был поставлен на этот пост как слабый лидер, чтобы уничтожить Французскую Республику намеренно, или это был просто просчет избирателей, которые его выбрали", - отметил эксперт.

Он добавил, что если Макрон сейчас бездействует, то по Конституции ему нужно объявить импичмент и он должен уйти в отставку. "А он этого не делает, а идет на концерт. Улица очень чутко реагирует на то, как власть себя ведет, и очень чутко чувствует слабую власть. Слабая власть - это приглашение к бунту", - подчеркнул Саймон Ципис.