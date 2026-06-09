Почему Запад подпитывает конфликт в Украине и не осуждает действия Зеленского

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В последнее время Киев и некоторые западные политики активно муссируют тезис о "подготовке Беларуси к нападению на Украину". При этом военные опровергают эти заявления, а белорусский Президент неоднократно говорил: "К нам не лезьте, мы никуда не пойдем". Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель разобрал в "Актуальном интервью", для чего делаются эти вбросы, какую цель преследует Запад и почему Беларусь вынуждена наращивать обороноспособность, чтобы защитить себя.

Вбросы о "белорусском нападении" имеют четкую цель - спровоцировать Беларусь и втянуть ее в военный конфликт, который сегодня происходит в Украине. "Они прекрасно понимают, что Беларусь не собирается ни на кого нападать и не собирается пересекать государственную границу. Попытка создать провокации и стянуть Беларусь в ту же парадигму войны", - пояснил эксперт.

Политические цели Запада, по мнению Андрея Богоделя, находятся далеко за пределами Украины. Это стратегическое поражение России, о котором говорят уже к 2030 году. "Запад хочет ослабить русский мир, восточнославянский мир, чтобы эти народы в будущем не составили конкуренции коллективному Западу. И чтобы не просто покупать что-то у России, Украины, Беларуси, а владеть этим. Запад всегда разделял и властвовал. Попросту грабил", - отметил он.

Почему Запад не осуждает Зеленского и продолжает подпитывать конфликт? Потому что сегодняшние попытки использовать украинский конфликт для ослабления Беларуси и России вписываются в эту парадигму.

На фоне внешних угроз Беларусь делает все для укрепления обороноспособности, не забывая о социально-экономическом развитии. "Мы находим денежные средства, потому что любой человек скажет: "мы что, жалели дать лишнюю копейку, чтобы не допустить здесь Хатыни? Чтобы наш народ не испытал то, что происходило в Великую Отечественную войну?", - заявил эксперт.

Госпрограмма развития военно-промышленного комплекса включает 7 основополагающих направлений, которые должны перевооружить и дооснастить армию в ближайшее время. "Все, что необходимо, у государства есть. Наш народ может спать спокойно, мы защитим", - резюмировал Андрей Богодель.