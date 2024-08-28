Почему американская корпорация RAND назвала программу "Партнерство без границ" формированием оси зла 21 века

"США теряют влияние в мире, и мы не можем этого допустить", так тревожно для американского гегемона начинается новый отчет корпорации RAND (эта исследовательская организация занимается прогнозом и анализом ситуации на планете) для Пентагона.

В солидном отчете - почти сотня страниц. Графики, диаграммы, подпункты. По сути, портрет современной Америки, точнее, ее политиков. И портрет весьма кровожадный. Разобрались, к каким выводам пришла "комиссия по защите национальных интересов".

"Россия - хроническая и возрождающаяся угроза". Уже заголовка хватает, чтобы понять, что дружбу или хотя бы прагматичную дипломатию в заокеанских кабинетах никто не рассматривает.

Отметим, что и Беларусь фигурирует в стратегическом документе. Ответ, как мы видим, для США один - война и еще раз война. И цель одна (повторим цитату отчета) - "не допустить лидерства России в регионе".

Кстати, и комиссия по защите национальных интересов, и эксперты призывают увеличить военный бюджет США до 1 трлн долларов в год - цифра неслыханная. Аппетиты ВПК-рекордсменов по интервенциям и вторжениям в суверенные государства выглядят особенно впечатляюще на фоне других стран.

Военный бюджет Китая на 2024 год составляет 175 млрд долларов США, у России - 118 млрд. Вашингтон уже вложил в "военку" в 2024 году 886 млрд. Притом, что в комиссии утверждают, что цифры Пекина и Москвы "значительно занижены". Откуда такая информация у корпорации RAND - неизвестно.

Мы уже привыкли к тому, что Россия и Китай в отчетах США идут через запятую - уж очень больно бьет по Вашингтону нежелание этих стран плясать под звездно-полосатую дудку.





Давайте расшифруем - Москве и Пекину нельзя брать на себя роль лидера в регионе, потому что лидером везде хочет быть США. Прекрасное понимание свободы и демократии. А дальше вешаем всех собак на своих конкурентов и не стесняемся в выражениях. В тексте комиссия из RAND добавляет: "Программа Владимира Путина и Си Цзиньпина "Партнерство без границ" не что иное, как формирование оси зла 21 века".

Факт Подобную риторику поддерживает и кандидат в Президенты США от демократов Камала Харрис. Американские СМИ заявляют, что при победе политика на выборах, большая война с Россией и Китаем является лишь вопросом времени.