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Почему американская корпорация RAND назвала программу "Партнерство без границ" формированием оси зла 21 века

Почему американская корпорация RAND назвала программу "Партнерство без границ" формированием оси зла 21 века

"США теряют влияние в мире, и мы не можем этого допустить", так тревожно для американского гегемона начинается новый отчет корпорации RAND (эта исследовательская организация занимается прогнозом и анализом ситуации на планете) для Пентагона.

В солидном отчете - почти сотня страниц. Графики, диаграммы, подпункты. По сути, портрет современной Америки, точнее, ее политиков. И портрет весьма кровожадный. Разобрались, к каким выводам пришла "комиссия по защите национальных интересов".

"Россия - хроническая и возрождающаяся угроза". Уже заголовка хватает, чтобы понять, что дружбу или хотя бы прагматичную дипломатию в заокеанских кабинетах никто не рассматривает.

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Отметим, что и Беларусь фигурирует в стратегическом документе. Ответ, как мы видим, для США один - война и еще раз война. И цель одна (повторим цитату отчета) - "не допустить лидерства России в регионе".

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Кстати, и комиссия по защите национальных интересов, и эксперты призывают увеличить военный бюджет США до 1 трлн долларов в год - цифра неслыханная. Аппетиты ВПК-рекордсменов по интервенциям и вторжениям в суверенные государства выглядят особенно впечатляюще на фоне других стран.

Военный бюджет Китая на 2024 год составляет 175 млрд долларов США, у России - 118 млрд. Вашингтон уже вложил в "военку" в 2024 году 886 млрд. Притом, что в комиссии утверждают, что цифры Пекина и Москвы "значительно занижены". Откуда такая информация у корпорации RAND - неизвестно.

Мы уже привыкли к тому, что Россия и Китай в отчетах США идут через запятую - уж очень больно бьет по Вашингтону нежелание этих стран плясать под звездно-полосатую дудку.


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Давайте расшифруем - Москве и Пекину нельзя брать на себя роль лидера в регионе, потому что лидером везде хочет быть США. Прекрасное понимание свободы и демократии. А дальше вешаем всех собак на своих конкурентов и не стесняемся в выражениях. В тексте комиссия из RAND добавляет: "Программа Владимира Путина и Си Цзиньпина "Партнерство без границ" не что иное, как формирование оси зла 21 века".

Подобную риторику поддерживает и кандидат в Президенты США от демократов Камала Харрис. Американские СМИ заявляют, что при победе политика на выборах, большая война с Россией и Китаем является лишь вопросом времени.

Как США готовятся окунуть мир в пучину конфликтов. Огромный отчет корпорации RAND для Пентагона. Треугольник вымышленных угроз для Вашингтона - кого считают главным врагом. Об этом смотрите в новом выпуске "Понятной политики".

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