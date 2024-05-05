Пожалуй, одной из главных международных новостей на неделе стали события в Грузии. Страну, которая не раз сталкивалась с вмешательством так называемых демократов извне, вновь пытаются раскачать. Методы все те же - горячие и холодные напитки, бутерброды и закуски. Дождь тоже не помеха - организаторы раздают дождевики.

Ради госпереворота руководителям деструктива такого добра не жалко. Тбилиси охватили массовые протесты. Перевернутые мусорки, костры, заблокированные дороги и столкновения с силовиками. Улицы столицы заполонили активисты прозападных НКО, которые выступают против нового закона. Все, кто получает деньги из-за рубежа (считай, обслуживают чужие интересы), будут обязаны регистрироваться как иностранные агенты.

Ситуация критическая в силу большой вовлеченности граждан в эти процессы. Так или иначе в стране сформирована целая индустрия и даже направление в экономике, где бизнесом стала продажа национальных интересов Грузии. Подробности - в рубрике "Скриншот".

Битва за суверенитет

Грузинские содержанки вышли на тропу войны. Хороводы и песни на одном конце улицы, молодчики с дубинами на противоположном. Два раза глаза протирал - дежавю не иначе. Национальные интересы - основной товар их нелегкого бизнеса. За несколько десятилетий страна вошла в число передовиков по количеству всевозможных НКО. Они контролируют буквально все сферы жизни - от медиа до образования. Велопробеги, "птушкі бацькаўшчыны" - все до безобразия знакомо, только умножено на 100 по своим масштабам. Эксперты отмечают и колоссальный уровень проникновения в коридоры власти.

В каком-то смысле переворот вообще сознания грузинского за последние 30 лет незалежнасці, независимости, так скажем. Там грузинское правительство до последнего времени получало зарплату в госдепе США. А тут осмелились ослушаться. Американцы говорят, куда мы бабло давали? Вадим Елфимов, политолог





Крайне неожиданно, но оказывается в Грузии осталась честь и гордость. Инициативные политики решили воспользоваться окном возможностей и поставить в стойло всех содержанок. Буквально вернуть Грузию грузинам. Пока гегемон хлопает глазами в другом направлении и не особо следит за своими политическими активами, такой вариант действительно возможен. Новый закон требует, чтобы медиа и некоммерческие организации регистрировались как находящиеся под иностранным влиянием, если они получают более 20 % финансирования из-за рубежа. Логично? Да, конечно. Кто музыку оплачивает, тот НКО и танцует.

Не только по содержанию, но даже по заголовкам ваш российский закон идентичен кремлевскому закону. Мне очень интересно, как вы объясняете это сходство. Вы еще раз спросите, какие статьи этого закона являются российскими? Пятая статья является российской, потому что, как и кремлевский закон, этот закон также направлен на публичное объявление людей агентами, шпионами и предателями. Тина Бокучава, член партии "Единое национальное движение" (Грузия)

"Российский закон" - формулировка, которую содержанки на улицах Грузии подняли на знамя протеста. В буквальном смысле вираж пятой точкой между реальностью и нарративом. Закон, исключающий возможность внешнего влияния на национальные интересы, - адекватная международная практика. Едва ли не первым его приняли как раз в США. "Закон о регистрации иностранных агентов" - FARA - действует в Америке с 1938 года. Причем требования у него одни из самых жестких среди аналогичных законов в других государствах. Нарратив про "российский закон" в Грузии продвигают в рамках общей антироссийской повестки, на которую заряжена вся международная сеть содержанок, чьи доходы зависят от благосклонности в западных фондах.

Сейчас происходит то, что мы слышим от протестующих активистов, молодежи и не только молодежи. Не просто лозунг "Нет российским законам", а логический вывод - "Нет российскому режиму". И это конец этого режима. Теперь наша цель как общества - сделать это как можно с меньшим риском. Для этого нам нужен консенсус, чтобы эти цифры только росли, а не уменьшались, чтобы у нас хватило терпения продолжать, пока этот режим не будет свергнут демократическим путем. Это наша стратегическая цель для нации в этот исторический момент. Гига Бокерия, председатель партии "Европейская Грузия"

Гига Бокерия не только влиятельный политик, который привел к власти Саакашвили в ходе "революции роз". Он еще и опытный коуч по цветным революциям. В таком амплуа его знает каждый белорусский политолог. В 2000-х Гига Бокерия выступал в роли консультанта Анатолия Лебедько. В офисе фонда сенатора Маккейна они обсуждали финансирование и технологии проведения цветной революции в Беларуси на президентских выборах 2006 года.