Почему БРИКС называют спасательным кругом, и как может закончиться жизнь доллара

Саммит БРИКС сорвал джекпот внимания западной прессы. Забыли не только про Украину, но и про собственные проблемы, хотя тут последовательность приоритетов уже давно хромает.

Эпоха однополярного мира стремительно уходит в прошлое. Градус противостояния нарастает, а БРИКС, как оказалось, расширяется при нагревании: добавилось 6 новых стран в союзе и десятки на очереди. Заявку на вступление подала и Беларусь.

Этот политический клуб стал новым центром притяжения. И мировая пресса все чаще пишет о том, что "БРИКС - признак поражения США в битве за глобальный Юг". Пишут еще так: "Однополярный мир больше не является реальностью, в зонтике США слишком много дыр, а БРИКС - это и есть спасательный круг". С чем связаны подобные выводы, разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Практически половина населения планеты решила объединиться. БРИКС становится новым полюсом геополитического влияния. И судя по списку государств, желающих присоединится к союзу, его привлекательность стремительно увеличивается. Во многом дело в подходах и принципах устройства БРИКС. На смену привычным инструментам однополярного мира - санкциям и принуждению - предлагаются диалог и кооперация с учетом интересов всех участников сделки.





Система международных отношений, установленная после завершения Второй мировой войны, уже давно работает с большими перебоями. В международных структурах, которые призваны были удерживать геостратегический баланс, окна заросли толстым слоем безразличия. Все чаще из разных уголков планеты звучат призывы к их реструктуризации. Серый шум ответной реакции вынуждает обращать свой взор на альтернативные институты.

На наших глазах рождается новый мировой порядок, новая история, новая система отношений. Я уверен, что скоро начнут возникать новые политические институты. Такие институты, как ООН, МОК, сегодня уже явно не дееспособны, не решают никаких проблем, а очень часто их создают. Поэтому БРИКС - это новый формат формирования международных отношений. Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"

Беларусь в полной мере разделяет принципы и инициативы, которые реализуются в лидирующем мировом союзе. Традиционно идем не с пустыми руками. Официальный Минск уверенно возводит дипломатические мосты. Александр Лукашенко предлагает реализовать сопряжение ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Готовы присоединиться к условиям БРИКС по увеличению взаимных расчетов в национальных валютах и созданию общих платежных инструментов. Убежден, что решению стоящих перед нашими странами задач способствовало бы сопряжение усилий различных региональных форматов, имеющих созвучные цели и подходы. Видим такой потенциал взаимодействия в синергии БРИКС - ЕАЭС - ШОС. Призываем подумать о практической реализации инициативы Президента Республики Беларусь о проведении саммита этих объединений. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Саммит БРИКС в ЮАР вывел союз на новый уровень. Пятерка основателей согласовала механизм расширения сообщества и приняла в состав 6 новых стран. С 1 января Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты станут полноправными членами БРИКС. На очереди еще десятки стран, желающих присоединится к союзу. При этом уже сейчас общие показатели обогнали по данным "Большую семерку". БРИКС готов задавать тренды на мировом рынке энергоносителей.

"За БРИКС реально будущее, где нет подковерных игр, где нет откровенного шантажа, как это было принято, нет санкционного давления. Кстати, все страны, которые вступили в БРИКС, и те, которые подали заявку - еще 23 страны, все отказались вводить санкции против России", - отметил член высшего политического совета белорусской партии "Белая Русь" Андрей Есьман.

Еще несколько лет назад сложно было себе представить проведение крупного саммита, на котором заявят о необходимости трансформации мирового порядка, признав полную разбалансировку глобальной системы безопасности. Американская система "разделяй и властвуй" дала сбой. Накануне саммита в ЮАР усилиями китайской дипломатии точки соприкосновения нашли Эр-Рияд и Тегеран.

Глядишь, там и какие-то расчетные единицы появятся, валюта. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта и гегемония закончится. На дурницу, как в Беларуси говорят, жить уже не получится. Александр Лукашенко, Президент Беларуси