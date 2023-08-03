Двойные стандарты - норма Евросоюза уже давно. Можно доказать это на вполне конкретных историях, где убивают и нещадно преследуют конкурентов. Такой пример есть в Германии, где внезапно на Олимп общественных предпочтений взлетела партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", вызывая нервный озноб у местной номенклатуры.

Альтернатива для Германии (АдГ), и правда, показывает любопытные цифры. Еще недавно она была малоизвестной, а сегодня эту партию, согласно исследованию службы YouGov, поддерживает каждый пятый немец, то есть 20 % населения. Даже социал-демократы во главе с Олафом Шольцом отстали на 1 %.





Звучит амбициозно. Вот только "экологически чистая энергия" - это в основном дрова. АдГ требует отменить санкции и полностью восстановить отношения с Россией, в том числе в энергетической сфере.





"Переломный момент для страны" - так немецкие журналисты окрестили победу Роберта Зессельмана на выборах главы администрации округа Зоннеберг в Тюрингии. Дело в том, что политик является представителем оппозиционной партии "Альтернатива для Германии", и это первая победа на муниципальном уровне для фракции. Будучи изгоями лет пять назад, сегодня ультраправые - вторая сила в стране. И простить им этого, кажется, официальный Берлин не может.

Наша партия выступает за прекращение санкционной политики, которая очень жестко бьет по немецкой экономике, за налаживание каких-то нормальных, конструктивных отношений, конструктивного диалога с Российской Федерацией, за прекращение конфликта путем поиска дипломатического решения. Все это, конечно же, избиратели видят. И мы видим, что наша партия набирает все больший и больший вес, набирает поддержку. Мы уже приближаемся к первому месту (отрыв буквально 4 % от "христианских демократов"). И этот тренд правящие партии пока не могут остановить. Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

Такая популярность партии сыграла ожидаемо злую шутку: в свободной Европе решили, что АдГ пора запретить. Провластный немецкий институт по правам человека в своем исследовании назвал партию "концом немецкой демократии" и "нарушителями человеческого достоинства".

Наши любимые двойные стандарты: АдГ хотят запретить за собственное мнение, за честную политическую конкуренцию, за желание сменить самоубийственный экономический курс, но при этом обвиняют в убийстве демократии. Не знаешь, за что - прикройся универсальной ширмой. Словом, институт дал добро на уничтожение партии.