Почему до сих пор скрывают подробности убийства Джона Кеннеди

30 июня случился жуткий скандал, который западные СМИ не заметили. Белый дом продемонстрировал такой пример сокрытия информации от общества, который очень долго останется недосягаемым по своей лицемерности. Джо Байден бессрочно засекретил документы расследования убийства президента Джона Кеннеди, которые должны были быть представлены американскому народу.

Вот восхитительная цитата: "Дальнейшая отсрочка публичного раскрытия этой информации необходима для защиты от очевидного вреда военной безопасности страны, разведывательным операциям, правоохранительной деятельности и ведению внешних отношений. Возможный вред настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес в раскрытии этой информации. Вся информация в этих документах (…) должна быть удержана от публичного раскрытия".

Это что же должно было произойти в Далласе, что спустя 60 лет правительство США считает: "Возможный вред настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес в раскрытии этой информации"? Фраза, которую хоть сейчас вешай для тех, что хочет знать, что такое западная демократия...

Как пишет CNN (и это чуть ли не единственное упоминание новости), 99% документов расследования убийства Кеннеди рассекречены. Однако остается 1% нерассекреченных данных. И информация в них такова, что нанесет вред спецслужбам США. Именно так можно трактовать витиеватые формулировки документа. Более того, временные рамки, когда этот 1% может быть открыт общественности, не обозначены. То есть может завтра, а может через сто лет. Другими словами, мы, ныне живущие, никогда не узнаем, что точно произошло в Далласе 22 ноября 1963 года.

Впрочем, это и не нужно. Сокрытие информации властями США вокруг убийства президента Кеннеди давно стало предметом анекдотов и саркастичных постмодернистских намеков.