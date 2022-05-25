Почему Дуду и Маровецкого больше волнуют недавние гастроли в Украину, а не проблемы поляков?

Пока правительственная верхушка Запада делает вид, что искренне помогает Украине, простые европейцы возмущены ущемлением их прав. Например, поляки из-за роста цен в магазинах стали реже ходить в торговые центры и жалуются, что украинцам организовывают бесплатную доставку продуктов.

Но проблемы народа Дуду и Маровецкого не волнуют. Куда важнее недавние показательные гастроли в Украину. Авторский взгляд на ситуацию в рубрике Анастасии Бенедисюк.

Мы делили апельсин. Двое нас, а он один. "И неважно, что не мой", - подумал президент Дуда и потянул руку.

Если продолжать параллели, такими темпами от Украины могут остаться только кожура да косточки. Уж слишком быстрыми темпами идет поглощение.

Вкушает Дуда, как можно заметить по этим снимкам, жадно и с наслаждением. Зеленский будто и рад отдаться.

Это воскресные гастроли Дуды в Раде Украины. Польские издания писали, "незапланированные". Но какие рейтинговые! Если, конечно, учитывать реакцию конкретной публики.

Причем от Дуды не требовалось громких заявлений, овации стоя даже на "Хай жыве Польша!"

Хай жыве Польша

Но это все внешнее, эмоциональное. Пусть и характеризующее происходящее как фарс. Теперь к конкретике. Да, Польша обещает - Украина войдет в ЕС. Когда-нибудь. На этом точка. Что получает взамен, причем сейчас?

Так, Зеленский оправдывает скорые изменения правового статуса граждан Польши в Украине. Они смогут работать судьями, служить в армии и спецслужбах, будут допущены (поляки в Украине!) к государственной тайне. Это если верить утечкам из Киева, подробностей пока мало. Политологи и военные аналитики сходятся во мнении: фактически Украина теряет независимость. Многие открыто говорят о новом едином государстве.

Возникает вопрос, а в чем же тогда независимость или самостоятельность Украины? Или Украина превращается в какой-то придаток Польши? Если бы какой-то подобный закон был принят в Беларуси, уже бы весь мир кричал истерически о том, что злодей Путин поглощает Белоруссию, возвращая Советский Союз. Подается это все как якобы взаимовыгодное. Ну или вообще без выгоды. Дескать, никакой политики и жажды наживы. Мы же братья. Яков Кедми, военно-политический эксперт, экс-руководитель спецслужбы Израиля

Вот только брататься готовы на определенной территории.

Поляки живут воспоминаниями о Восточных кресах. Польские пенсионеры ездят во Львов смотреть на свою недвижимость. А здесь появится возможность не просто ездить и ностальгировать, а физически вернуть. Если тебя уравнивают в правах с украинцами, ты начинаешь этими правами пользоваться. А через шаг не только пользоваться, но и злоупотреблять. Кирилл Вышинский, журналист, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня"





Вот и привет из львовского кафе. Меню на польский уже перевели. Здесь так и хочется процитировать одного странствующего украинского беженца в Польше:

Украинская мова! Мова! Мова!

Получается, только за пределами страны ее интересы и готовы отстаивать.

Хотя сами поляки активность Дуды, скорее, называют самодеятельностью. Увы, интересы большинства он не представляет. Иначе заметил бы, что, когда 23 февраля - за день до начала спецоперации - был в Украине, в его владениях случился бунт.

Не устраивало подорожание удобрений. "Мы должны протестовать, чтобы с нами считались. Правительство не хочет с нами разговаривать", - вот что тогда скандировали аграрии.

Когда Дуда поехал в этот раз в Киев, польские издания написали: "У Польши проблемы с поставками яблок".

Центробанк Египта блокирует конвертацию валюты для расчета за них, чтобы обеспечить возможность оплаты импорта подорожавшего зерна. Польские садоводы обратились к премьер-министру Польши. Но ему не до этого.

От своих граждан на его громкие "зажрались" в адрес Норвегии и упреки Германии: "Пора в отставку!". Бутылочку игристого прихватите.

С Z! Это фото из польского магазина.

Оттуда сейчас много стримов. По прогнозам, цены продолжат расти. Инфляция не замедлится до 2025 года.

86 злотых, а ничего и не купили.

Кстати, не только общий чек, но и бумага в Польше заметно подорожала. Хорошо, что есть соцсети, а то и не узнали бы, как там нашим-то живется.

Меня уже просто бомбит. Ко мне как-то претензии предъявили на детской площадке за то, что я и мой ребенок белорусы. Никого не волнует, что, допустим, я такой же беженец, но только белорусский.

Или вот еще - бьет тревогу мама белоруса. Студент вуза со своеобразной гражданской позицией в поисках свободы сбежал в Польшу.

Не может найти работу со своим дипломом белорусским и со своими знаниями. Скажите, пожалуйста, вы как-нибудь можете помочь в плане с каким-нибудь HR-ом связать ребенка. У него карта поляка есть. У нас есть карта поляка. Он по карте поляка поехал.

В большинстве случаев белорусы уезжают без знания польского. О какой престижной работе можно говорить? Получают 3-4 тысячи злотых (900 долларов), работая по 12 часов в сутки. Потом тратят их на здоровье. Это в Беларуси все бесплатное! В Польше, есть вероятность, что и лечить некому будет. Жители Вроцлава жалуются: закрывают родильное отделение: "Нас обрекают на то, чтобы наши роды принимать будут пожарные".

Во всех смертных грехах рядовые поляки теперь обвиняют украинцев.

Вот как реальное положение вещей в Польше описывает мексикано-американский политический эксперт и журналист Хоакин Флорес:

Местные врачи не работают, как им положено. Моей маме пришлось ждать визита несколько дней. И когда она уезжала, с ней обращались очень плохо, т. к. все силы врачей брошены на помощь украинцам. Они могут обратиться к доктору в любое время и без предварительной записи, из-за чего "неукраинцы" в бешенстве. Впрочем, не все так сказочно для украинцев в Польше. Помните флаги на автобусах, зданиях? Бесплатный проезд? Все убрали! Вот два фото - до и после. Кирилл Вышинский, журналист, исполнительный директор международного информагентства "Россия сегодня"

Так поставить на место украинскую беженку попытался кондуктор. Отказалась платить за проезд! Что бы на это сказал Зеленский Дуде?

Впрочем, вот так сегодня поступать модно, хайпово. В эти выходные анонсируют очередной низкий поклон панству.

Это та самая украинка, что на границе блокировала фуры с белорусскими и российскими номерами. Рядом журналист Женя Климакин. У него сегодня день рождения. Посмотрите, какой подарок подарили… Подпись что надо: "Анджей, Володя, я тронут! Вы двое съедобные".