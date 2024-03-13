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Почему Ереван дал крен на Запад и видит себя в семье европейских народов - подробности 13 марта в проекте АТН "Тренды"

В Армении вовсю обсуждают либерализацию виз с Евросоюзом и предоставление льготного режима армянским товарам. Ереван дал крен на Запад и видит себя в семье европейских народов. Вот только тезисы до боли знакомы и узнаваемы. О миллионных инвестициях Запада твердили и на украинском майдане. На деле - жесткие квоты на все товары и блокада поставок зерна. В Армении также демонстрируют европейские устремления.

Учитывая все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в Евросоюзе. У народа Армении есть европейские устремления. Мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет завершение этого процесса, которое никто не может предсказать.
Арарат Мирзоян, министр иностранных дел Армении

Зачем Франция накачивает оружием Закавказье? Где вспыхнет очередной горячий конфликт на Ближнем Востоке и почему НАТО намерено взять под контроль украинско-белорусскую границу. Смотрите проект "Тренды" 13 марта после "Панорамы".

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