Почему Ереван дал крен на Запад и видит себя в семье европейских народов - подробности 13 марта в проекте АТН "Тренды"

Учитывая все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в Евросоюзе. У народа Армении есть европейские устремления. Мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет завершение этого процесса, которое никто не может предсказать.

Арарат Мирзоян, министр иностранных дел Армении