Почему главу МИД и премьер-министра Венгрии называют "агентами Кремля", а саму страну - черным пятном Евросоюза?

Встреча с белорусской делегацией - это еще один диалог ради надежды на мир. Беларусь уже была хозяйкой мирных переговоров в самом начале войны, и мы надеемся, что эти мирные переговоры как можно быстрее возобновятся.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии