ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Почему главу МИД и премьер-министра Венгрии называют "агентами Кремля", а саму страну - черным пятном Евросоюза?

Почему главу МИД и премьер-министра Венгрии называют "агентами Кремля", а саму страну - черным пятном Евросоюза?

Главы МИД Беларуси и Венгрии Сергей Алейник и Петер Сийярто 12 апреля провели встречу в Будапеште, и это явно не обрадовало европейскую элиту. Алексей Волков, корреспондент Агентства теленовостей, на месте наблюдал за переговорами.

Будапешт, пожалуй, самая строптивая столица Евросоюза. Посудите сами: страна отказалась принимать нелегальных мигрантов. Сюда можно попасть, ну, например, по рабочей визе. Более того, премьер-министр Виктор Орбан отказался признавать однополые браки. И более того, Венгрия идет вразрез с санкционной политикой Брюсселя, в открытую критикуя все новые и новые пакеты санкций.
Алексей Волков

"Наша встреча многих взбесит", - с улыбкой произнес глава венгерского МИД Петер Сийярто. Впрочем, политику не привыкать. Его, как и премьера страны Виктора Орбана, уже давно называют "агентом Кремля". Все из-за нежелания поставлять оружие Киеву и отказываться от диалога с Беларусью и Россией. И тут стоит поучиться хладнокровию мадьяр. Они против войны и точка. Даже несмотря на клевание западных ястребов.

Встреча с белорусской делегацией - это еще один диалог ради надежды на мир. Беларусь уже была хозяйкой мирных переговоров в самом начале войны, и мы надеемся, что эти мирные переговоры как можно быстрее возобновятся.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии

Почему Будапешт не хочет жить под диктовку Запада и с какими угрозами столкнулся за свою независимую позицию. Какой путь выбирает Венгрия и с кем налаживает деловые связи, смотрите в новом выпуске "Понятной политики".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все