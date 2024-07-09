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Почему Грузии закрыли путь в ЕС
Вот что бывает, когда некогда суверенное государство долгое время служит интересам не своих граждан, а заокеанских сил. Грузию показательно наказывают за попытку вырваться из цепких лап Запада и противостоять насаждению нетрадиционных ценностей вместе с агентами влияния.
Европейская радужная демократия сегодня отказалась принимать Грузию в состав ЕС после вступления в силу закона об иноагентах. Об этом заявил представитель Евросоюза в Тбилиси. При этом немногим ранее стало известно, что по этой же причине заморожены 30 млн евро, выделенные Брюсселем на модернизацию грузинской армии. Впрочем, это лишь последовательная линия давления на власти и народ страны, о которой раньше предупреждали в Вашингтоне.
Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС и отношениям между США и Грузией.
Более того, российская разведка сообщает, что Штаты готовят операцию по смене правительства в Грузии. Реализовать этот план намерены в ходе октябрьских парламентских выборов, но проамериканский президент страны уже приступила к прогреву почвы и обвинила власти в необдуманной и вражеской политике, которая и привела к санкциям США и ЕС.
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