Вот что бывает, когда некогда суверенное государство долгое время служит интересам не своих граждан, а заокеанских сил. Грузию показательно наказывают за попытку вырваться из цепких лап Запада и противостоять насаждению нетрадиционных ценностей вместе с агентами влияния.

Европейская радужная демократия сегодня отказалась принимать Грузию в состав ЕС после вступления в силу закона об иноагентах. Об этом заявил представитель Евросоюза в Тбилиси. При этом немногим ранее стало известно, что по этой же причине заморожены 30 млн евро, выделенные Брюсселем на модернизацию грузинской армии. Впрочем, это лишь последовательная линия давления на власти и народ страны, о которой раньше предупреждали в Вашингтоне.

Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС и отношениям между США и Грузией. Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США