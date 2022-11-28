Почему Илон Маск снова решил увольнять сотрудников Twitter

Илон Маск начал вновь увольнять сотрудников Twitter вопреки обещаниям, что он не будет этого делать. Сообщения о приостановке трудовых отношений пришло десяткам инженеров Twitter на личные почты. Новые сокращения стали неожиданностью для многих работников. Такое решение руководство компании объяснило "соображениями по поводу производительности" и пообещало выплатить ушедшим месячное выходное пособие. При этом ранее уволенным сотрудникам выплачивали выходное пособие за три месяца.