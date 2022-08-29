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Почему Илон Маск займется проверкой фейков
Суд обязал Twitter предоставить Маску дополнительные данные о фейковых аккаунтах. Для аудита выбрано 9 тысяч учетных записей. Другие запросы бизнесмена суд отклонил как "абсурдно широкие". Напомним, ранее Илон Маск предложил за соцсеть 44 миллиарда долларов, но при этом потребовал проверить данные о поддельных аккаунтах. Позже он уведомил компанию, что отказывается от сделки. Тогда Twitter подал в суд на Маска, чтобы все-таки добиться приобретения соцсети.
Фото:БелТА
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