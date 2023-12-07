Почему испортились отношения Украины и Польши и стоит ли полякам остерегаться возможной гражданской войны, рассказал Кшиштоф Толвиньски

Это пример того, что власти делают одно дело, а народ хочет другого. Господин Зеленский и господин Анджей Дуда - это нанятые актеры. Ну и один из них - Анджей Дуда - к сожалению, имеет высшее юридическое образование. Оба выполняют пожелания США, но не желание польского и украинского народов. И самое главное. Никогда между Польшей и Украиной на уровне хозяйства, на экономическом уровне не будет дружбы. Я отвечаю за свои слова, говорил уже не раз с 2019 года, для меня как для хозяйственника Украина является врагом. Рыночная экономика между Польшей и Украиной невозможна, потому что Украина на уровне экономических отношений ничего не решает. Там действует олигархическая система.

Кшиштоф Толвиньски