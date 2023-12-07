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Почему испортились отношения Украины и Польши и стоит ли полякам остерегаться возможной гражданской войны, рассказал Кшиштоф Толвиньски
Многие с интересом наблюдали за событиями в Верховной раде Украины, когда Анджей Дуда обнимался с Владимиром Зеленским. Тогда пытались декларировать, что отныне польско-украинские отношения будут проходить в добрососедском русле. Но сегодня мы видим определенные противостояния на границе двух государств. Почему отношения между Польшей и Украиной стремительно испортились и как воспринимать слова Леха Валенсы о возможной гражданской войне в Польше, рассказал лидер польской политической партии "Фронт" Кшиштоф Толвиньски.
Это пример того, что власти делают одно дело, а народ хочет другого. Господин Зеленский и господин Анджей Дуда - это нанятые актеры. Ну и один из них - Анджей Дуда - к сожалению, имеет высшее юридическое образование. Оба выполняют пожелания США, но не желание польского и украинского народов. И самое главное. Никогда между Польшей и Украиной на уровне хозяйства, на экономическом уровне не будет дружбы. Я отвечаю за свои слова, говорил уже не раз с 2019 года, для меня как для хозяйственника Украина является врагом. Рыночная экономика между Польшей и Украиной невозможна, потому что Украина на уровне экономических отношений ничего не решает. Там действует олигархическая система.
Совсем иная ситуация с экономическими системами, которые существуют в Беларуси и Польше. Здесь есть правопорядок, действует закон, поэтому страны могут иметь хорошие отношения на экономическом уровне. "Действительно сейчас возникает большой экономический конфликт, не только Польши с Украиной, но и других государств - членов Европейского союза с Украиной, который никак не решается. Он несет угрозу для наших добрососедских отношений", - подчеркнул председатель политической партии.
Во время электоральной кампании в Польше Лех Валенса сказал, что в стране возможна гражданская война. "Насколько я осведомлен, в моем политическом окружении об этом ведутся дискуссии, что Польша может в будущем стать ареной политической напряженности. В интересах США, чтобы их политический инструмент, в качестве которого рассматривается наше государство, был слабый. Вмешиваются специальные службы для того, чтобы Польша не получила политический суверенитет и оставалась слабой и управляемой", - сказал Кшиштоф Толвиньски.
Более серьезной угрозой политик назвал то, что Украина не простит поведение Польши во время начала братоубийственной войны между Украиной и Российской Федерацией. Поляки вступили в этот конфликт тем, что они доставляли вооружение. "Самое плохое, что Польша стала логистическим центром в военном отношении. Появилось такое мнение, что украинцы борются сейчас за свободу Польши и польского общества. Необходимо задать вопрос. Следовало это из желания помочь Польше или из антироссийских настроений?", - подытожил Кшиштоф Толвиньски.
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