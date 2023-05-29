Почему Кемаль Кылычдароглу проиграл президентские выборы?

Турция - это страна бытового антизападничества, бытового антиамериканизма. Здесь, если пройтись по улице, можно понять, что никто их не любит. Это империалисты, они всю жизнь задвигали Турцию, не давали ей развиваться, ставили ей подножки на поворотах исторического развития. И только сейчас, когда Турция раскрыла крылья при Эрдогане, опять Америка взялась за то, чтобы утопить Турцию, а Россия - напротив. Ее проекты предполагают модель win-win (работа на взаимовыгодных условиях): Турция выигрывает от Турецкого потока, С-400, хороших условий поставки и т. д.

Иван Стародубцев