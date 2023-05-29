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Почему Кемаль Кылычдароглу проиграл президентские выборы?
"Я думаю, что Кемаль Кылычдароглу в этих выборах проиграл из-за того, что начал заниматься откровенным и неприкрытым популизмом, выбрасывать такие слоганы в стране, где это не сработает", - заявил политолог и телеведущий Иван Стародубцев в интервью корреспонденту Агентства теленовостей Виктории Сенкевич.
Турция - это страна бытового антизападничества, бытового антиамериканизма. Здесь, если пройтись по улице, можно понять, что никто их не любит. Это империалисты, они всю жизнь задвигали Турцию, не давали ей развиваться, ставили ей подножки на поворотах исторического развития. И только сейчас, когда Турция раскрыла крылья при Эрдогане, опять Америка взялась за то, чтобы утопить Турцию, а Россия - напротив. Ее проекты предполагают модель win-win (работа на взаимовыгодных условиях): Турция выигрывает от Турецкого потока, С-400, хороших условий поставки и т. д.
"Не будем забывать о количестве смешанных семей между Россией и Турцией, их сотни тысяч. А представим, что 100 тыс. смешанных семей - это 200 тыс. мужей и жен. Если добавить детей, дядей, теть, бабушек, дедушек, получится миллионная армия интересантов, которые хотят, чтобы российско-турецкие отношения развивались нормально. Сейчас эта армия сидит в чатах российских. Вчера болели, как за Лигу чемпионов, такая бурная дискуссия шла. Такое чувство, что выбирали не в Турции президента, а в России", - подчеркнул политолог.
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