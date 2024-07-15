Почему крупный инфраструктурный проект Rail Baltica оказался под угрозой срыва и в чьи карманы утекли деньги

Литва планирует в течение 8 лет закупить 11 поездов для железнодорожной линии Rail Baltica, которую все-таки хотят достроить к 2030 году. Ранее реализация крупного инфраструктурного проекта оказалась под угрозой срыва. Все из-за растущих финансовых издержек. Оказалось, на завершение строительства железнодорожной линии в Литве, Латвии и Эстонии не хватает 17 млрд евро при изначальной стоимости проекта в 5 млрд. Как выяснилось, за счет Rail Baltica уже который год кормится целая армия прибалтийских чиновников. В Латвии этим делом даже заинтересовалась Генпрокуратура. А сейм страны принял решение создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок (то есть воровства и коррупции), допущенных в ходе реализации проекта.