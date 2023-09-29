Почему Lego передумала выпускать кубики из переработанного пластика

Датский гигант Lego Group отказался от производства игрушечных кирпичиков конструктора из переработанных пластиковых бутылок. Объяснение спорное: необходимо установить оборудование нового типа, а это бы повлекло за собой увеличение выбросов углерода. А между тем ежегодно в Дании изготавливается порядка 20 миллиардов деталей конструктора, и в природе эти пластиковые элементы способны сохраняться сотни лет - от 100 до 1300 - в зависимости от внешних условий и вида детали.