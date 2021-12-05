Почему на фоне миграционного кризиса разругались Франция и Великобритания - подробности у Екатерины Тихомировой

На фоне миграционного кризиса разругались Франция и Великобритания. 24 ноября в Ла-Манше погибли беженцы в основном из Ирака. Уже на следующее утро от берегов Франции отплыли новые лодки с людьми, которых трагедия не испугала. Теперь Лондон упрекает Париж в неэффективной работе, а французский президент Макрон разводит руками: "Беженцы не хотят оставаться во Франции, мечтают попасть в Великобританию". Это говорит тот самый Макрон, который нашу страну упрекает в гибридной атаке на Польшу. Хотя у Франции, мягко говоря, есть мотивы использовать беженцев как гибридное оружие. Почему рассорились Макрон и Джонсон, а также за что Франция точит зуб на Британию - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Ла-Маншский экспресс работает как часы, доставляя к берегам Британии не только мигрантов, но и скандалы в стане европейских союзников. Президент Франции Макрон назвал Джонсона клоуном, его политику цирком, но в целом Британию все-таки мощной страной. Правда, не официально, в частной беседе, но выдержку из слов Макрона опубликовал сатирический еженедельник "Канар аншене", известный своими журналистскими расследованиями.

Французский лидер сделал оскорбительное заявление на фоне миграционного кризиса в Ла-Манше, где потонула лодка, вследствие чего погиб 31 человек - это беженцы из Ирака. В случившемся Франция обвиняет Британию, а Британия - Францию. Такой холодной войны между странами не было со времен битвы при Ватерлоо. Если год назад на землю обетованную, какой видят мигранты королевство, отправилось 9,5 тыс беженцев, то в этом - 25 тысяч человек. Только 11 ноября в Королевство через пролив перебралась тысяча мигрантов. Организаторы трафика по переправке нелегальных беженцев берут с них нередко тысячи евро за место в лодке. Кстати, 11 ноября сотрудники пограничной службы Франции остановили только 99 нелегалов на семи лодках. Таким образом, эффективность их работы составила не более 8 %.

Джонсон после трагедии предложил президенту Макрону план по борьбе с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. Причем оригинально: он твитнул Макрона - мол, давай вот так решим нашу общую проблему. Далее 5 пунктов. Основная мысль: Париж будет забирать нелегалов обратно к себе. Но французскую сторону это не устроило, и Макрон пришел в ярость.

Франция сегодня для этих мужчин и женщин, которые бегут от бедствий в своей стране и стремятся достичь Британии, - транзитная территория. Они не хотят оставаться во Франции. Они хотят любой ценой попасть в Великобританию. Настоящий ответ должен заключаться в серьезном сотрудничестве с тем, чтобы нейтрализовать сети нелегального трафика мигрантов. Я серьезно обсуждал два дня назад ситуацию с премьер-министром Джонсоном. Меня удивляет несерьезность подхода. В отношениях между лидерами стран не принято общаться посредством твитов или открытых писем Эммануэль Макрон, президент Франции

Справедливости ради: Джонсон действительно эксцентричный персонаж на политической арене. Недавно на встрече с представителями бизнеса он очень озадачил публику, сначала высказался, что думает об электромобилях, а, когда речь зашла о состоянии британской экономики, потерял нить разговора, долго искал ее среди своих бумаг и нашел у Свинки Пеппа.





Но вопрос беженцев для Британии действительно стоит остро. Выходя из ЕС, Королевство не подписало соглашения о реадмиссии ни с одним членом блока. Теперь британские власти рвут и мечут, обвиняют Париж в бездействии, тогда как Альбион обещал чуть ли не 63 млн евро Франции на усиление контроля за береговой линией. Более того, Лондон полагает, что французы не сильно-то и хотят тормозить поток беженцев.

В доказательство англичане опубликовали кадры, снятые в день трагедии, где жандармерия спокойно наблюдает, как нелегалы спускают на воду лодку и берут курс на Альбион. Париж в стороне не остался и обвинил британцев в слишком большой привлекательности Королевства для нелегалов. Мол, вы сами виноваты и нечего валить с больной головы на здоровую. Французы отказались даже от совместного патрулирования Ла-Манша с британскими полицейскими, говорят, это вопрос суверенитета.

Казалось бы, для этой ситуации есть опробованный сценарий. Лондон, должен был согнать военных и танки, прижать Париж, угрожать санкциями, призвать на помощь Вашингтон, в конце концов, воззвать к Брюсселю, как пытались наказать Беларусь. Но нет, тишина. Ни слова ни из одной европейской столицы. Мы напомним, речь о 25 тысячах беженцев за год, только по Ла-Маншу. Кстати, никто не называет беженцев через пролив гибридным оружием, хотя Парижу есть за что точить зуб на Лондон.

Размолвка из-за мигрантов, судя по всему, будет еще долго отравлять отношения Лондона и Парижа, однако это не единственная причина тупика. Во-первых, французы оскорблены ролью британцев в деле о подводных лодках. Не без помощи Королевства многомиллионный контракт уплыл к австралийцам. Во-вторых, отношения обостряет так и не разрешенный после выхода Британии из ЕС "рыбный вопрос". После Брексита суверенная британская зона стала распространяться на всю территорию, прилегающую к Нормандским островам. Помните, Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс - французские рыбаки столетиями занимались рыбной ловлей в этих местах. Кстати, это очень политически активные рыбаки. Но теперь вынуждены выпрашивать у Британии квоты, а британцы на них не щедры. Власти Франции пригрозили даже отключением электричества острову Джерси, который является коронной территорией, а электроэнергию получает из Франции. Макрон вынужден как-то реагировать, ведь на носу маячат выборы. Президент Франции не хочет выглядеть слабаком, пытаясь отомстить за свою поруганную честь.