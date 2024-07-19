Саммит в Вашингтоне в июле 2024 года окончательно продемонстрировал ястребиный оскал НАТО. Разумеется, в топе тем была Украина. Там было ни намека на компромисс и нулевое стремление к дипломатии. Вместо этого прозвучало еще одно заявление атлантических чиновников: в Европе создадут 50 особых бригад для сдерживания России. В одной будет примерно 3 тыс. человек - это 150 тыс. солдат всего.
НАТО планирует сейчас создать до 50 новых бригад, которые якобы нужны для защиты от нападения со стороны России, но, в принципе, мы знаем, как они защищаются. Как они защищались от Югославии, от Ливии, от Сирии, от Гренады. Все комплексы дорогие, и производство у них мелкосерийное. А с другой стороны, надо очень много для себя любимых. И вот тут тоже возникает вопрос, как это экономически потянуть. И поэтому там расходы просто космические должны получиться. То есть они это что-то как-то будут решать".
Финансовый маховик запустят с новой скоростью. Это миллиарды и миллиарды долларов, пущенные в топку войны. И еще 40 млрд евро хотят выделить Украине. Но даже Владимир Зеленский начинает видеть, что к чему. Итоговая декларация про "необратимое членство Украины в НАТО", по словам издания Bloomberg, не очень впечатлила Киев, даже несмотря на изменения в последний момент.
И вот что получилось в итоге саммита: больше солдат, больше денег и глубже конфликт. От Украины требуют нового контрнаступа, просто закидывая позиции живой силой и новым металлом. И очередная путаная декларация все о том же: Киев должен вести войну до последнего украинца.
Не зря бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал НАТО "монстром, вышедшим из-под контроля". Это мы видим и в итоговой декларации: Россию официально прописали главной угрозой. Досталось и Беларуси. Наш союз, оказывается, тоже представляет опасность для американцев, которые накачивают Польшу оружием. Нагнетание военного психоза и демонизация Минска и Москвы - курс, который четко прописан США.
НАТО продолжает толкать планету в пучину противоречий. Как альянс стал обманщиком и почему от гаранта безопасности не осталось и следа. Оружие на миллиарды, рекордные прибыли и маховик ВПК - кому поступают деньги, которые пахнут смертью. О военных авантюрах вы узнаете в "Понятной политике".