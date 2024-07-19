НАТО планирует сейчас создать до 50 новых бригад, которые якобы нужны для защиты от нападения со стороны России, но, в принципе, мы знаем, как они защищаются. Как они защищались от Югославии, от Ливии, от Сирии, от Гренады. Все комплексы дорогие, и производство у них мелкосерийное. А с другой стороны, надо очень много для себя любимых. И вот тут тоже возникает вопрос, как это экономически потянуть. И поэтому там расходы просто космические должны получиться. То есть они это что-то как-то будут решать".

Влад Шлепченко, военный корреспондент