Почему от Украины отворачиваются заклятые друзья, почему Зеленский выступал перед пустым залом ООН - подробности в "Клубе редакторов"

Как сегодня официальная Варшава интерпретирует факты 80-летней давности. Кто, по мнению польской молодежи, победил во Второй мировой войне и кому выгодно сейчас переворачивать смыслы? Эксперты и гости "Клуба редакторов" погрузились в польское информационное пространство. Там очень интересно.