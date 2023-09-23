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Почему от Украины отворачиваются заклятые друзья, почему Зеленский выступал перед пустым залом ООН - подробности в "Клубе редакторов"

Как сегодня официальная Варшава интерпретирует факты 80-летней давности. Кто, по мнению польской молодежи, победил во Второй мировой войне и кому выгодно сейчас переворачивать смыслы? Эксперты и гости "Клуба редакторов" погрузились в польское информационное пространство. Там очень интересно.

Почему от Украины отворачиваются заклятые друзья? И почему Зеленский выступал перед пустым залом ООН? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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