Транспортные артерии мира - лакомый кусок для вездесущего Вашингтона, который пытается их подмять под себя. Грязно и нагло. Взять, к примеру, Панамский канал. Путь соединяет залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Ежедневно через него проходят товары на миллиарды долларов.

Панамский канал начали строить еще в конце 19 века французы, однако через 20 лет (в 1914 году) инициативу подхватили Соединенные Штаты Америки. С Вашингтона - деньги, с остальных - рабочие. Строили торговый путь 70 тыс. человек. Погибла почти половина из них. За это канал называют "самым смертоносным в мире".

Тут есть еще одна хитрость: до 1904 года французы намеревались передать территорию канала Колумбии как историческому владельцу. Допустить такое, учуяв запах денег, американцы уж точно никак не могли. В Панаме неожиданно появились "сепаратисты". В общем, почерк знакомый.





Панама - марионеточное государство, которое позволяет Соединенным Штатам в косвенной форме, а иногда и в прямой форме (через военную интервенцию, как это было в 1980-е годы), контролировать Панамский канал. Значение Панамского канала для мировой торговли сложно переоценить - оно очень велико просто потому, что здесь появляется возможность пройти сквозь Северную и Южную Америку, а не обходить континент и не совершать излишние погрузочно-разгрузочные работы в Мексике или в какой-нибудь центральноамериканской стране. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия)

В 2023 году панамский канал ежедневно пропускал грузы на 270 млрд долларов. Комиссии и право прохода через путь приносили Панаме ежегодно 4 млрд долларов прибыли. Отбирали свой кусок и американцы - страна является известной офшорной зоной. Но в планы по развитию резко вмешалась природа.





Подобные проблемы привели к тому, что в регионе заявили об альтернативе. Проект Никарагуанского канала предлагали еще 200 лет назад. Но тогда большие игроки, т.е. США, были категорически против подобного строительства.

Марионеточное правительство в Манагуа молчаливо поддакивало. Но Сандинистская революция в 1979 году сделала свое дело. И теперь небольшое, но гордое государство готово к разработке амбициозного проекта, несмотря на ворчание Вашингтона.



