Почему погибли динозавры - новая версия

Падение астероида в конце мелового периода не только породило гигантский подводный кратер Чиксулуб, но и вызвало глобальное цунами с огромными волнамивысотой в 1,5 и 4,5 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой напресс-службууниверситета штата Мичиган.

"Цунами было достаточно сильным для того, чтобы разрушить отложения на дне океанов на половине земного шара, что породило своеобразный "пробел" в геологической летописи планеты. Открытые нами следы подобных разрушений в разных уголках мира подтверждают результаты наших модельных расчетов", - заявила научный сотрудник университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США) Молли Рейндж, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В конце мелового периода, примерно 65,5-66 миллионов лет назад, на Землю упал астероид диаметром около 10-14 км, оставивший 180-200-километровый кратер Чиксулуб в южной Мексике. В его падении ученые не сомневаются, однако его роль в вымирании динозавров и морских рептилий, а также точные последствия этого катаклизма пока остаются предметом споров.

Рейндж и ее коллеги открыли первые свидетельства того, что падение астероида вызывало не только резкое похолодание климата и закисление вод Мирового океана, но и породило сверхмощное цунами, которое по своей силе примерно в 2,6 тыс. раз превосходило катастрофу 2004 года у берегов Индонезии, пока самое смертоносное цунами в истории человечества.

В компьютерной моделиученые обнаружили, что падение огромного астероида породило мощнейшее глобальное цунами, покрывшее значительную часть площади Мирового океана.Высота первых волн цунами, как показывают расчеты ученых, должна была достигать примерно 4,5 км. Эти волны, несмотря на их рекордно большую высоту, быстро затихли, однако всего через 10 минут после их появления за ними последовала менее высокая, но значительно более масштабная круговая волна цунами, высота которой достигала 1,5 км.

Как показывают расчеты геологов, этот водный вал разогнался до скорости в 720 метров в час и прошел около 6 тыс. км. во все стороны от точки падения астероида. Этообнажилои разрушилозначительнуючасть отложений конца мелового периода на дне будущей Атлантики, на территории будущей суши в современной Северной Америке и в большинстве других регионов мира, за исключением южных берегов Европы и Индийского океана.

Исследователи изучили 165 образцов морских пород времен конца мелового периода, собранных в разных регионах мира. Удалось найти следы цунами в 120 из этих проб. Этоподтвердило глобальный характер цунами.