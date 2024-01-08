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Почему польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной

Польские власти вынуждены пойти на все требования протестующих - министр сельского хозяйства Чеслав Секерский пообещал продлить субсидии на кукурузу, увеличить кредиты и сохранить уровень сельскохозяйственного налога.

Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной после достижения соглашения с правительством. Блокада отложена до внесения изменений в закон. Проезд происходит в обычном режиме, однако на границе образовалась очередь из грузовиков.

С ноября не только фермеры, но и водители фур блокируют пограничные переходы - их требования касаются восстановления разрешений на въезд для украинских перевозчиков.

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