Почему польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной

Польские власти вынуждены пойти на все требования протестующих - министр сельского хозяйства Чеслав Секерский пообещал продлить субсидии на кукурузу, увеличить кредиты и сохранить уровень сельскохозяйственного налога.

Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной после достижения соглашения с правительством. Блокада отложена до внесения изменений в закон. Проезд происходит в обычном режиме, однако на границе образовалась очередь из грузовиков.