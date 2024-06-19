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Почему поляки недовольны присутствием украинских беженцев

Поляки все больше недовольны присутствием гостей из Украины - результаты соцопроса публикует газета "Речь Посполита".

На данный момент только 17 % респондентов согласны принимать беженцев с возможностью поселиться, в то время как более года назад так считали до 37 % опрошенных. 61 % участников опроса желают, чтобы украинские беженцы вернулись в свою страну. Отношение к беженцам, по мнению издания, ухудшается из-за претензий украинцев, ведь они хотят иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат.

В худшую сторону меняется и отношение к польско-украинским официальным связям - лишь 7 % респондентов положительно оценивают отношения Польши с Зеленским, 18 % - определенно отрицательно.

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