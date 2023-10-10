Почему произошли повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могли появиться из-за внешней деятельности. Об этом информирует ТАСС.

Глава Финляндии выступил с заявлением, что причина повреждения газопровода и кабеля связи на данный момент не выяснена, однако есть вероятность, что повреждения появились из-за внешнего воздействия. Финляндия и Эстония совместно продолжают вести деятельность по расследованию случившегося, отметил Саули Ниинистё.

Президент Финляндии также сообщил, что государство находится в контакте с союзниками и партнерами. Во вторник, 10 октября, у лидера Финляндии была беседа с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Североатлантический союз готов оказать помощь в расследованиях, заявил Саули Ниинистё. Эту информацию подтвердил Столтенберг.