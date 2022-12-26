Почему против России не развязывают полноценную войну, пояснил Медведев

По словам заместителя руководителя Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, западный мир балансирует между желанием максимально унизить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса - с другой. Об этом пишетSputnik.



"Москва в случае реальной угрозы будет руководствоваться своей ядерной доктриной и действовать по ней, и понимание этого - единственное, что сдерживает врагов России от развязывания полноценной войны", - пояснил Медведев. - Если не будет гарантий для безопасности России, то мир так и будет балансировать на грани угрозы третьей мировой войны или ядерной катастрофы".



Замруководителя Совбеза РФуверил, Москва будет делать все, чтобы не допустить такой войны и катастрофы.



Фото: РИА Новости

