ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Почему против России не развязывают полноценную войну, пояснил Медведев

Почему против России не развязывают полноценную войну, пояснил Медведев

По словам заместителя руководителя Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, западный мир балансирует между желанием максимально унизить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса - с другой. Об этом пишетSputnik.

"Москва в случае реальной угрозы будет руководствоваться своей ядерной доктриной и действовать по ней, и понимание этого - единственное, что сдерживает врагов России от развязывания полноценной войны", - пояснил Медведев. - Если не будет гарантий для безопасности России, то мир так и будет балансировать на грани угрозы третьей мировой войны или ядерной катастрофы".

Замруководителя Совбеза РФуверил, Москва будет делать все, чтобы не допустить такой войны и катастрофы.

Фото: РИА Новости

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все