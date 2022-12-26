3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почему против России не развязывают полноценную войну, пояснил Медведев
По словам заместителя руководителя Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, западный мир балансирует между желанием максимально унизить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса - с другой. Об этом пишетSputnik.
"Москва в случае реальной угрозы будет руководствоваться своей ядерной доктриной и действовать по ней, и понимание этого - единственное, что сдерживает врагов России от развязывания полноценной войны", - пояснил Медведев. - Если не будет гарантий для безопасности России, то мир так и будет балансировать на грани угрозы третьей мировой войны или ядерной катастрофы".
Замруководителя Совбеза РФуверил, Москва будет делать все, чтобы не допустить такой войны и катастрофы.
Фото: РИА Новости
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все