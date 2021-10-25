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"Ковидная экономика" - полки американских магазинов пустеют
На администрацию президента Байдена обрушивается напасть за напастью, порою даже не разберешь, Белый дом виноват в очередном бедствии или это просто катастрофическое невезение.
В Соединенных Штатах уже полтора месяца с каждым днем все острее проявляется дефицит товаров в супермаркетах, причем невидимая рука рынка почему-то не спешит восстановить изобилие. Более того, ситуация уже сделалась почти катастрофической. Но дефицит товаров - это только вершина айсберга не только в Новом, но и Старом Свете. Нехватка рабочей силы, топлива, газа...
"Ковидная экономика" в действии - Олег Романов с подробностями.
Это настолько невероятно, что вместе с сочувствием рождает смех: в американских супермаркетах полки с товарами зияют черными нишами - собственно, все чаще это уже полки без товаров. Репортажи о дефиците транслируют вполне мейнстримные медиа: CNN и FOX News - не враги, злопыхатели-производители фейков.
Советское "хоть шаром покати" стало признаком серьезного экономического нездоровья и в конце концов привело известно к чему: к катастрофе. Но тут иное.
Причиной дефицита являются не глад, не мор, не ураган "Катрина". Пустые полки возникли из-за того, что хозяйственные механизмы сбоят, а государственные законы рушат экономику. У берегов США скопилось огромное количество контейнеровозов. В былые времена очередь на разгрузку составляла корабль-два, но сейчас ее ждут на якоре в некоторые дни до четырехсот.
Мы работаем не покладая рук. Те 62 контейнеровоза, что стоят на якоре возле нашего порта, несут в трюмах многое из того, без чего никак не может американская экономика. Да и до "черного вторника" осталось чуть больше трех недель. Мы тут пытаемся вывести на работу всех, кого можем, и сами трудимся без устали.
Экономика Штатов растет, но явно не теми темпами, которые могут вызвать тромбоз в логистических цепочках. Способы решить проблему товарных заторов есть, и они всем известны: установить для портовых грузчиков трехсменный режим работы, а также мобилизовать, как подсчитано, 80 тысяч дальнобойщиков. Но американцы предпочитают сидеть на пособии: в стране почти 8 миллионов безработных и при этом 12 миллионов вакансий - то есть трудоустроить можно бы всех. Но нет: не идут! Поскольку большинство предлагаемых зарплат обеспечивает именно жизнь впроголодь. Дополнительное комическое измерение этой истории придает тот факт, что министр транспорта в тяжкую для родины годину ушел в отпуск - кормить из бутылочки младенцев. Господин Бутиджич попал в правительство по квоте ЛГБТ, причем, взяли именно за радужность пристрастий, и никакого представления о перевозках у него не было. Журналисты удивляются: как так? Поручил бы вскармливать младенцев мужу, ведь горло родины стискивает костлявая рука голода!
Ну, послушайте, я думаю, на FOX News не очень разбираются в бутылочном вскармливании детей, да и что такое родительский отпуск вряд ли знают. Но самое странное у них - это ламентации в поддержку семейных ценностей. Да ведь это как раз про ценности! Я вам скажу, что у меня появился уникальный эмоциональный опыт. Это удивительное счастье - заботиться о своих новорожденных детях!
США: тромбоз в логистических цепочках
Товарные заторы в портах - это, похоже, надолго. Главный из чиновников, ответственных за урегулирование проблемы, рассказывает что-то об отдаленных перспективах - вот отыщем три с половиной триллиона, создадим новую инфраструктуру, и магазины вновь наполнятся.
Логистические потребности уже совсем не те, что были при наших дедах. А инфраструктура все та же, дедовская! И если взглянуть на президентский инфраструктурный пакет, то развитие портов и магистралей является важной частью этого плана!
В ожидании счастливого будущего пустоты на прилавках и витринах заполняют бумажной спаржей и нарисованными кабачками. А телевизионщики отпускают рискованные шутки: "Дорогие американцы, скоро вы перестанете переживать из-за отсутствия туалетной бумаги, ведь и еды в магазинах становится все меньше!"
Дефицит товаров в магазинах Великобритании
Ровно то же бедствие наблюдается в Соединенном Королевстве: там дефицит товаров даже шире - не хватает, кроме еды и пипифакса, еще и, например, бензина. Может показаться, что причины тут разные. Но нет, в принципе, одни те же: экономические диспропорции, которые можно поправить лишь с применением хирургического скальпеля.
Энергетический кризис в Европе
Агентство "Блумберг" обещает Германии энергоблокаду будущей зимой: своих ресурсов на электрогенерацию не хватит, а одолжиться у соседей не выйдет - ситуации острейшего дефицита сейчас всюду. Европейские хранилища заполнены газом на три четверти, и этого явно мало. Попытки прикупить недостающее на бирже ведут к катастрофическому росту тарифов - как, например, в Латвии.
Новый курс Байдена
И самая большая беда - проблемы огромны, а политиков им под стать калибром нет в помине. Новый курс Рузвельта предполагал строительство дорог и мостов, а новый курс Байдена - траты на общественные организации, наем чиновников, разработку "зеленых законов". Это, наверное, неплохо, да только полки зияют пустотами уже сейчас, и меры нужно принимать незамедлительно. Причем преподавание критической расовой теории и эмансипация трансгендеров среди этих мер точно не первоочередные.
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