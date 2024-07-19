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Почему России отказывали в членстве в НАТО, а планы на Украину в альянсе строили еще 30 лет назад
Саммит НАТО, прошедший в июле 2024 года в США, вновь продемонстрировал агрессивную сущность альянса. Вроде юбилейная дата (75-летие), но с трибуны по-прежнему грозят планете штыками.
В 15-м пункте итогового коммюнике говорится: "это не сделает НАТО сторонником конфликта, но поможет Украине". Мастера парадоксальных формулировок. Т.е. пока Москва намекает на "мир", Вашингтон ищет способы продолжения войны силами и жертвами Украины.
Только нам кажется, что у НАТО перевернутая картина мира? В своей вступительной речи, пока еще генсек НАТО Йенс Столтенберг произнес слово "оборона" и его производные более десятка раз: ради обороны альянс увеличит поставки оружия в Украину, ради обороны создаст логистический хаб в Восточной Европе, ну, и главный вопрос ради все той же обороны - защита от России. Которая, видимо, вероломно подкрадывается к границам "розы ветров". Хотя факты говорят о другом.
Расширение НАТО проходило в десять этапов, начиная еще с 1952 года, когда вступили Греция и Турция. В документах блока главной угрозой значился СССР, однако и после распада Советского Союза альянс пережил восемь этапов расширения. Последний - в 2023-2024 годах (в якобы оборонительный союз попали Швеция и Финляндия).
Кстати, параллельно с саммитом НАТО были рассекречены документы, согласно которым Вашингтон еще в 1994 году - 30 лет назад - прорабатывал членство Киева в блоке. Это был другой, как нам казалось, новый мир дружбы и конца холодной войны. Но это только казалось.
При этом России дважды отказали в членстве НАТО: сначала Борису Ельцину в начале 1990-х, а затем уже и нынешнему президенту России Владимиру Путину в 2000 году. И теперь понятно почему: деньги будут выделяться только при наличии реальной угрозы, которую и сделали из Москвы. Про безопасность и оборону никто не думает.
Еще во времена СССР лидеры стран НАТО обещали Михаилу Горбачеву, что альянс не будет расширяться на восток дальше чем Германия. Обещали западные политики позже и Владимиру Путину не идти к российским рубежам - обманули и продолжили поглощать страну за страной.
НАТО продолжает толкать планету в пучину противоречий. Как альянс стал обманщиком и почему от гаранта безопасности не осталось и следа. Оружие на миллиарды, рекордные прибыли и маховик ВПК - кому поступают деньги, которые пахнут смертью. О военных авантюрах вы узнаете в "Понятной политике".
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