В Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, которые Зеленский благополучно отменил. Имел ли он на это право?

Для начала давайте разберемся с законом. Нежелание проводить выборы Зеленский свалил на военное положение. До его окончания в стране отменили и парламентскую кампанию тоже.

Сторонники Зеленского ссылаются на 108-ю статью Конституции, где сказано, что президент исполняет свои обязанности до избрания на пост нового президента. Поскольку проведение выборов во время военного положения якобы невозможно, руководитель государства вправе оставаться на должности до окончания военного положения и назначения новых выборов. Закон о выборах также запрещает проводить какие-либо выборы в период действия военного положения.

Звучит красиво, но не логично, говорят оппоненты. Ведь в той же Конституции нет прямого запрета на проведение президентских выборов во время военного положения. Отмена или перенос голосования касается лишь парламентской электоральной кампании. Вот что говорится в статье № 83 основного закона.





То есть согласно Конституции, во время военного положения могут продлеваться полномочия Рады, что и происходит сейчас. Насчет президента там оговорки нет. Остатки оппозиции требуют соблюдать нормы, но их принято игнорировать и называть "агентами Кремля".





Согласно Конституции страны, президентские выборы должны были состояться в последнее воскресенье марта. И коль в Конституции ничего не сказано о продлении полномочий во время военного положения, то с 21 мая Зеленский потеряет легитимность как внутри страны, так и за рубежом. И по закону Зеленский должен передать свои полномочия спикеру Рады, которого 112-я статья Конституции наделяет правом исполнять обязанности президента.