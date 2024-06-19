Почему саммит Мира в Швейцарии провалился, даже не начавшись?

Саммит Мира в Швейцарии провалился, даже не начавшись. Надежды привлечь влиятельных лиц не оправдались. Из приглашенных 160 стран были только 92. Об этом подробнее в проекте АТН "Тренды".

Не приехал даже Байден, не говоря уже о Си Цзиньпине или президенте Бразилии, как и многие другие главы государств, но были их представители. Например, от Новой Зеландии - министр исправительных заведений. Это не шутка. Канцлер Германии Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида приехали на часик-другой, предпочтя саммиту мира без России более интересные дела. Американский представитель Камала Харрис сбежала под покровом ночи, не дожидаясь завершения конференции.