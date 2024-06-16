Почему саммит в Швейцарии можно считать провальным

Участники конференции в Швейцарии все же сделали выводы из своего провального саммита. В совместном коммюнике, проект которого публикует Reuters, указано, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон. О том, что для мирного урегулирования требуется присутствие в переговорах России, заявили представители Турции и Саудовской Аравии.

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Более двух лет с начала конфликта международное сообщество ощущает его влияние, поэтому это общая обязанность - способствовать миру и переговорам, а не дальнейшей эскалации. И здесь необходимо подчеркнуть, что любой заслуживающий доверия процесс потребует участия России. Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Саудовской Аравии

Очень важным является то, чтобы мы могли обеспечить результативность саммита благодаря присутствию второй стороны - России - в этом зале. Очень важным является то, чтобы разработать целостную инклюзивную стратегию, которая предусматривает дипломатические шаги. Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции

Провал саммита в Швейцарии

Ранее о необходимости участия России заявила и хозяйка саммита (президент Швейцарии) на открытии конференции, которую еще до начала оценили как провальную. Приехали делегации чуть более 90 стран. Китай вовсе не стал участвовать. Бразилия представлена на уровне наблюдателя. И даже вице-президент США покинула саммит еще до его официального завершения, оставив вместо себя советника американского президента по нацбезопасности.

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