Почему "Спутник V" демонизировали на Западе

Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и ввела в действие вакцину от коронавируса. А на Западе это расценили как сильный репутационный удар, как попытку сместить их с лидирующих позиций. Этим во многом объясняется та информационная война, которая была развязана вокруг "Спутника V". Ну и, наконец, не нужно забывать, что все эти темы с глобальной конкуренцией в итоге выливаются в вопрос о деньгах.

Александр Носович, политолог, главный редактор RuBaltic.Ru