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Почему "Спутник V" демонизировали на Западе
Когда в Украине развернулся конфликт, стало заметно, как западные СМИ стали действовать по обкатанной во время пандемии стратегии и стали придерживаться антироссийской повестки. Теперь одной из главных страшилок на Западе стали "российская пропаганда" и "дезинформация". А как эта стратегия применялась раньше?
Помните, когда вакцина "Спутник V" только появилась, ее моментально выставили изгоем в западных СМИ? Информационную кампанию по дискредитации российской разработки в Европе запустила Великобритания. Тогда волну разгоняли BBC, Reuters, Internews, а также подконтрольные НКО. Уровень демонизации этой вакцины просто зашкаливал.
Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и ввела в действие вакцину от коронавируса. А на Западе это расценили как сильный репутационный удар, как попытку сместить их с лидирующих позиций. Этим во многом объясняется та информационная война, которая была развязана вокруг "Спутника V". Ну и, наконец, не нужно забывать, что все эти темы с глобальной конкуренцией в итоге выливаются в вопрос о деньгах.
На Западе развернулись настоящие вакцинные войны. Главной целью стал "Спутник V", к "Синофарму" тоже отнеслись не по-дружески. Зато активно навязывали собственный продукт, например, "Пфайзер". Так при помощи единой версии "правды" активно делили и рынки, и людей.
Почему крупнейшие европейские СМИ работают на заказ и как устроена промывка мозгов на разных уровнях, вы узнаете в новом выпуске "Понятной политики".
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