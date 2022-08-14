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Почему США предрекают потерю мировой гегемонии
Потерю мировой гегемонии все чаще предрекают США. Глобальный миропорядок стремительно меняется, а Вашингтон за этим не поспевает. Некоторые СМИ заявляют: виной этому безумная геронтократия, установившаяся в политической системе. Журналисты "Спектатора" заявляют, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань лишь ослабил американские позиции на политической арене из-за мгновенной реакции Китая.
Не обошли стороной и физическое здоровье американского лидера. "Не было ни дня, чтобы Байден каким-то образом не споткнулся", - пишет издание. Но жалеть его отнюдь никто не призывает. Ни спикер палаты представителей, ни глава Белого дома за несколько месяцев так и не решили проблему с детскими смесями - их до сих пор не хватает по всей стране. Но одной из ключевых проблем автор статьи называет небывалый за последние 30 лет разгул преступности, и 12 тысяч застреленных американцев, жертв бездарной внутренней политики США, тому показатель.
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