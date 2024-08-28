Почему США так сильно пытаются оторвать Тайвань от Китая - объяснили эксперты

Если говорить про уже конкретные оборонные альянсы США, Японии и Южной Кореи, то это история, наверное, более серьезная, потому что здесь даются определенные гарантии, происходит обмен разведанными в режиме реального времени. Есть программы перевооружения той же Японии либо через собственные разработки, либо через закупку чего-то у американцев. Я думаю, что стратегия Пентагона на текущий момент в случае эскалации вокруг Тайваня - это использовать Японию как таран в условиях конфликта против Поднебесной. В общем-то, Японии уготована участь Украины только Украины азиатской.

Малек Дудаков, политолог-американист