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Почему США так сильно пытаются оторвать Тайвань от Китая - объяснили эксперты
Недавно специалисты американской корпорации RAND (они занимаются прогнозом и анализом ситуации на планете) сформировали комиссию по защите национальных интересов США, а после выпустили для них отчет.
В этом отчете комиссия отдельным пунктом выделила остров Тайвань - регион, который США тщательно пытаются оторвать от Китая. И, судя по словам экспертов, Вашингтон мирно оттуда не уйдет.
Краткосрочная война на острове Тайвань принесет мировой экономике ущерб на сумму в 5 трлн долларов. Конфликт на два года повышает потери еще в два раза. И эти конкретные цифры - made in USA.
Здесь ситуация сохраняет очень большую опасность, потому что США могут раскачать эту историю, спровоцировать Китай на определенный конфликт. И я думаю, что главной красной линией здесь будут любые подвижки в сторону признания Тайваня как отдельной страны (то есть нарушение китайско-американской сделки 1979 года) или движение к его политической автономии вне официального признания. Все это воспринимается в Пекине крайне болезненно и, соответственно, может служить большой провокацией для активных действий.
Но не Тайванем едины. Из СМИ как-то исчезла аббревиатура АУКУС - азиатская версия НАТО. Состоит она из Великобритании, Австралии, и само собой, США. Главная цель - тихоокеанский регион. И теперь мы знаем, что на ближайшую пятилетку в Азии будет шумно как минимум от строительства американской военной инфраструктуры в Японии и Южной Корее - военных вассалов Вашингтона.
9 января 2024 года правительство Японии одобрило расширение американского присутствия. В городе Наго начато строительство военной базы для американских сил. Сумма проекта составляет 6,5 млрд долларов. Таким образом, количество баз в Японии достигнет 94. Это 50 тыс. солдат армии США.
Сюда можно добавить десятки военных объектов США в Южной Корее. Особенно выделяется "Кэмп Хамфрис" - объект на 30 тыс. солдат. Ну и достаточно помнить про атомные подводные лодки для Австралии.
Если говорить про уже конкретные оборонные альянсы США, Японии и Южной Кореи, то это история, наверное, более серьезная, потому что здесь даются определенные гарантии, происходит обмен разведанными в режиме реального времени. Есть программы перевооружения той же Японии либо через собственные разработки, либо через закупку чего-то у американцев. Я думаю, что стратегия Пентагона на текущий момент в случае эскалации вокруг Тайваня - это использовать Японию как таран в условиях конфликта против Поднебесной. В общем-то, Японии уготована участь Украины только Украины азиатской.
Экономика военного времени. Огромный отчет корпорации RAND для Пентагона. Треугольник вымышленных угроз для Вашингтона - кого считают главным врагом. Что ястребы пишут о Беларуси и сколько готовы потратить на штыки демократии. Обо всем этом смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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