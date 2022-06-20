Почему Украина бомбит мирные объекты? Лица людей Донбасса и Киева в рубрике "Площадка"

Чтобы понять, что происходит в Донбассе, журналисты сами отправились туда. Научились различать по звуку снаряды, пригибаться и бежать или падать на пол. Вы скажете: зачем, это ведь вовсе не обязательно. Обязательно. Чтобы узнать цену мира. А еще, чтобы поддержать тех, кто под этими снарядами живет. Лица людей Донбасса увидела Людмила Гладкая. Рассмотрела у каждого в глазах его историю. И расскажет это прямо сейчас в авторской рубрике "Площадка".

Донбасс. Эту пожилую женщину убивает украинская армия, называя террористкой. Тогда погибли шесть человек, еще шесть ранены. А это видео из донецкой школы...

"Я хочу, чтобы не было войны", "чтобы люди не ссорились", "чтобы в мире было больше добра" - это писали дети на плакате в одном из немногих уцелевших классов Донецкой школы. Ее тоже бомбил Киев… На другом плакате, в уголке "Безопасность жизнедеятельности" - картинки и инструкции: как выглядят неразорвавшиеся боеприпасы, мины-ловушки, гранаты и что делать, если они оказались рядом?

Ольга Рачинская, директор школы № 22 г. Донецка: Ровно две недели назад, 30 мая, у нас был обычный учебный день. Я выходила из учительской, меня взрывной волной бросило на косяк двери .

Два человека погибли, десятки ранены. Вы даже не представляете, насколько оглушительной может быть тишина в разрушенной школе. Когда идешь по заваленному коридору мимо детских вещей. Мимо продленки - там игрушки, детские кроватки и парты накрыл обвалившийся потолок. В 1943 году фашисты уже пытались уничтожить эту школу. Тогда не вышло, попытались сейчас.

Район за 10 дней обстреливался трижды

Рядом со школой - автостанция, рынок, логистический центр, дома… Этот район за 10 дней обстреливался трижды: кассетный "Смерч", 155-е снаряды, 40 ракет "Градов". Причем основные варварские обстрелы по центру города начались после поставок Запада тяжелого вооружения Украине.

В Донецке обстрелы ежедневно, днем и ночью. Уже и не вспомню, сколько раз донецкие и российские военные спасали город, да и не скрою - наши головы тоже. Передвигаться по улицам нужно быстро, держаться крепких строений, уметь отличать свист пролетающего мимо снаряда от того, который упадет рядом. Это вопрос твоей жизни и смерти. Из дома вообще лучше не выходить без особой надобности… Пустые улицы Донецка непривычны после шумных белорусских городов.

Улица с красивым названием Университетская тоже стала местом массового расстрела Украиной мирных жителей. Салон свадебных платьев, кафе, цветочные магазины, киоски, жилые дома и банки - всюду следы преступлений укровластей.

Донецк, улица Университетская тоже стала местом массового расстрела Украиной мирных жителей

По Мариуполю мы ехали молча. Его улицы сейчас - словно в послевоенном Сталинграде. Разрушенные многоэтажки, на месте остановок общественного транспорта, магазинов, киосков - обломки. Прямо вдоль дорог, на обочине и разделительной полосе - могилы. Да, людей хоронили прямо так. А еще на детских площадках, у подъездов. Хоронили, где придется. Каждый день.

С семьей Елены познакомилась на заправке под Мариуполем. На лобовом стекле и капоте машины - следы обстрелов. В автомобиле - двое деток, бабушка с дедушкой. Багажник забит канистрами для топлива и емкостями для воды. И то, и другое надо наполнить, быстрее вернуться домой.

Работал на заводе "Азовсталь", а теперь хоронит людей

Ленин муж еще недавно работал на заводе "Азовсталь". До того, как его заняли боевики "Азова", обманом заманив туда мирное население и сделав из них заложников. Теперь Ленин муж хоронит людей. Сейчас их быт - добыть еды (для этого нужно отстоять очередь за пайком), воды, медикаментов, автотоплива. Недавно, говорят, удалось обналичить зарплаты. Появилась возможность слушать и читать не только украинские новости.

А вот какие "подарки" оставляет украинская армия людям на пляжах. Люди Донбасса говорили мне о простых вещах, здесь, в Беларуси мы о них и не задумываемся. Люди Донбасса хотят не богатств, современных иностранных айфонов, машин, каких-то других вещей - хотят, чтобы в их дома не прилетали снаряды, чтобы дети не появлялись на свет в подвалах роддомов, чтобы люди не уходили навсегда, пойдя в школу, на рынок или театр… Люди Донбасса хотят мира, простого человеческого счастья на родной земле, чтобы близкие были живы и здоровы. Остальное приложится.

Помните, наш Президент говорил о том, что мир - это абсолютная ценность, и что мы должны сделать все, чтобы сохранить спокойствие на нашей белорусской земле. Чтобы, как говорят здесь, в Донбассе, к нам "не прилетало".

Геноцид - цель военных преступников во главе с Западом